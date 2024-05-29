طقس خطر يحرّك طائرة أميركية من مكانها.. وسط ذهول

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لا تزال ولاية تكساس في مواجهة طقس أكثر قسوة بعد اندلاع الإعصار المميت في عطلة نهاية الأسبوع.

طقس خطر

فقد عاد الطقس الخطر مرة أخرى وسط الولاية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذير بالبقاء في مكانه لسكان فورت وورث.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة الخطوط الجوية الأميركية Boeing 737-800، وهي تبتعد عن بوابتها في مطار دالاس الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم الإبلاغ عن هبوب رياح تبلغ سرعتها 77 ميلاً في الساعة في المنطقة قبل الساعة 6 صباحا بالتوقيت المركزي.

وبحلول الساعة 6:30 صباحا، أصدرت NWS تحذيرا من الإعصار لسكان جنوب شرق دالاس، بما في ذلك مدن جارلاند ومسكيت وريتشاردسون.

في حين قال مسؤولون إن الطقس القاسي يوم الثلاثاء، شمل بردا كبيرا وهبوب رياح تزيد سرعتها عن 80 ميلاً في الساعة في مقاطعة دالاس بولاية تكساس، حيث يوجد احتمال لتطور الأعاصير طوال النهار وحتى ليلة الثلاثاء.

JUST IN - American Airlines Boeing 737-800 pushed away from its gate at Dallas International Airport due to severe weather.



pic.twitter.com/dksBIRu8Cj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 28, 2024

بدورها، أكدت شركة "أميركان إيرلاينز" في بيان، أن العديد من طائراتها التجارية في مطار دالاس فورت وورث الدولي تأثرت بالرياح. التقطت الكاميرات الأمنية في المطار طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية من طراز 737-800 وهي تدفع بعيدًا عن البوابة بسبب الرياح صباح الثلاثاء.

أعتى العواصف

يشار إلى أن العواصف الشديدة كانت طالت واكو وأوستن وسان أنطونيو وأبيلين وميدلاند.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة، مما يؤدي أيضا إلى حدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء كثيرة من وسط وشمال تكساس، مع توقع هطول أمطار يتراوح من 3 إلى 5 بوصات من دالاس إلى سان أنطونيو.

ومما زاد الطين بلة انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

إلى ذلك، أفادت شركة Oncor، أكبر مزود للكهرباء في تكساس، أن مئات الآلاف من العملاء انقطعوا عن الكهرباء صباح الثلاثاء.

وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، حذر قاضي مقاطعة دالاس، كلاي جينكينز، من أن بعض السكان قد ينتظرون لفترة طويلة لاستعادة قوتهم.

يذكر أن العاصفة الشديدة كانت دمرت ما لا يقل عن 1336 في الأيام الأربعة الماضية، جزءا كبيرا من البلاد من تكساس عبر الغرب الأوسط وحتى الشمال الشرقي.

وقد شهد هذا الربيع أعتى العواصف منذ عام 2011.