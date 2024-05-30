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فيديو مخيف لعمال بمهب رياح قوية دفعتهم بعيدا عن مبنى شاهق في بكين

كانت مجموعة "الرجل العنكبوت" تقوم بتنظيف النوافذ في المبنى لمدة أسبوع

العربية.نت
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مرعبة لعمال كانوا يقومون بتنظيف الزجاج بأحد المباني الشاهقة في العاصمة الصينية بكين عندما هبت العاصفة.

ودفعتهم الرياح يعيدا عن المبنى.. أظهرت اللقطات العمال في مهب الريح وسط صراخ المارة.

وبحسب الإعلام المحلي، قامت مجموعة "الرجل العنكبوت" بتنظيف النوافذ في المبنى لمدة أسبوع.

وتعرضت بكين لعاصفة مفاجئة من الرياح القوية والأمطار الغزيرة بعد ظهر الخميس، مصحوبة بالرعد والبرق والبرد في بعض المناطق. شهدت معظم مناطق بكين رياحًا قوية ووصلت السرعة القصوى للرياح في بعض المناطق، إلى 37.2 متر في الثانية، لتصل إلى 37.2 متر في الثانية. وهو المستوى 13، أي ما يعادل قوة الإعصار، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

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وبعد الرياح غير المتوقعة، كانت هناك حالات تساقط فروع الأشجار والدراجات النارية في الشوارع، مما أدى إلى تفاقم الازدحام على الطرق في ساعة الذروة المسائية. وفي بعض المناطق، أرسلت الإدارات المعنية عمالا لتطهير الطريق وفحص الكهرباء.

وجددت بكين التحذيرات من هبوب رياح قوية قصيرة الأمد ورعد وبرق وتساقط حبات البرد، وحذرت السكان من اتخاذ إجراءات الحماية المناسبة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات.

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