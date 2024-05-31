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FILE - Nigeria's new President Bola Ahmed Tinubu, inspects honor guards after taking an oath of office at a ceremony in Abuja, Nigeria, on May 29, 2023. Nigeria adopted a new national anthem on Wednesday, May 29, 2024, after lawmakers passed a law that replaced the current one with a version dropped nearly 50 years ago, sparking widespread criticism about how the law was hastily passed without much public input.(AP Photo/Olamikan Gbemiga, File)
الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو

العودة إلى النشيد الوطني القديم في نيجيريا تثير استياءً شعبياً

يقول أعضاء حزب الرئيس بولا أحمد تينوبو إن النشيد الجديد سيعود بالفائدة على نيجيريا

أبوجا – فرانس برس
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أعاد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو النشيد الوطني القديم الذي تم اعتماده عند استقلال البلاد، مما أثار غضب الشعب الذي يتساءل عن أولويات الرئيس، في وقت تواجه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات.

وفقاً للرئيس بولا أحمد تينوبو، فإن العودة إلى النشيد الوطني القديم "تسمح لنا بالإشادة بتنوع الأمة النيجيرية.. التي تمثل جميع الشعوب".

وأثار هذا القرار غضباً شعبياً إذ يعيش قسم كبير من النيجيريين على أقل من دولارين يومياً.

وصرحت أوباموه كيمي البالغة من العمر 27 عاماً والتي تعمل في مقصف إحدى الشركات في أبوجا لوكالة "فرانس برس": "نحتاج إلى التركيز على قدرتنا لتأمين قوتنا وليس على النشيد الوطني".

وأضافت "لدي طفل يبلغ ستة أشهر وأقوم بهذه الوظيفة كل يوم، وما زلت عاجزة عن توفير ما أحتاج إليه".

من جهته احتفل الرئيس النيجيري باعتماد النشيد الوطني الجديد في القصر الرئاسي أول أمس الأربعاء، تزامناً مع احتفاله بعامه الأول في السلطة.

وشهد هذا العام بالنسبة إلى كثير من النيجيريين اعتماد الرئيس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن مضاعفة أسعار البنزين ثلاث مرات وارتفاع إجمالي كلفة المعيشة.

ودعا تينوبو مراراً إلى التحلي بالصبر وأكد أن الآثار السلبية لإجراءاته مؤقتة.

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ويقول أعضاء الحزب الرئاسي، مؤتمر التقدميين، إن النشيد الجديد سيعود بالفائدة على نيجيريا.

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن السيناتور طاهر مونغونو أعرب عن أمله في أن يعزز "الوطنية والتعاون" و"يرسم الطريق نحو وحدة أكبر".

لكن هذه الحماسة لم تنعكس في شوارع العاصمة النيجيرية. وقال نيلسون أوبي خبير المعلوماتية البالغ من العمر 27 عاماً لـ"فرانس برس": "لا شيء يدعو للافتخار".

وأضاف "يجب أولاً معالجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر والمساعدة في إيجاد فرص عمل".

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