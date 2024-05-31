عارضة أزياء تقاضي مهرجان "كان".. حارسة دفعتها وأوقعتها أرضا

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رفعت عارضة الأزياء الأوكرانية، سوا بونتيسكا، دعوى قضائية ضد مهرجان كان السينمائي، زاعمةً أنها تعرّضت لاعتداء جسدي من حارسة أمن.

وكشفت بونتيسكا أنها قدّمت الشكوى بعدما تم "تقييدها بوحشية" من قبل حارسة الأمن أثناء العرض الأول لفيلم "مارسيلو ميو"، وذلك في مقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الخميس الفائت.

وادّعت بونتيسكا أنها "شعرت بالخوف بعدما حاصرتها الحارسة بينما كانت في الجزء العلوي من درج قصر المهرجانات أثناء محاولتها الدخول يوم الثلاثاء 21 مايو. وقالت بونتيسكا: "كنتُ أحاول الهروب، لكنها كانت تدفعني إلى الداخل حتى لا يتمكن أحد من رؤية ما تفعله ثم طردتني من الباب الخلفي".

وشاركت العارضة مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك ظهرت فيه الحارسة أثناء محاولتها جرّ بونتيسكا التي اصطدمت ركبتيها بالأرض.

واتهمت بونتيسكا المهرجان "بالاعتداء الجسدي" وطالبت بتعويض مالي قدره 100 ألف يورو أي حوالي 108300 دولار. وزعمت بونتيسكا أن استخدام القوة البدنية سبب لها "صدمة نفسية".

وقالت بونتيسكا: "لطالما حلمت بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، ولكنني شعرت بالصدمة بسبب وقاحة الحارسة واستخدامها القوّة، وهو الأمر الذي واجهته على السجادة الحمراء مع نجوم عالميين آخرين".