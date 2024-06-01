الأردن.. الصورة الأولى لحمل الأميرة رجوة الحسين
ينتظر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة قدوم مولودهما الأول خلال الفترة القادمة
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تزامناً مع الذكرى الأولى لزواج ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أول صور للأميرة أثناء فترة الحمل.
ويصادف اليوم السبت الذكرى السنوية الأولى للزفاف الملكي لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين.
وينتظر ولي العهد الأردني والأميرة رجوة قدوم مولودهما الأول خلال الفترة القادمة.
وتم الإعلان سابقاً عن حمل الأميرة رجوة بشكل رسمي في 10 أبريل/نيسان 2024.
ومع اقتراب قدوم مولوده الأول، أشار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أنه وزوجته متحمّسان لقرب قدوم المولود، مؤكداً أن "كل شيء سيتغير مع الأولاد".
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