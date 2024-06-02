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وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف
بالفيديو

مباشرة على الهواء.. لوحة تسقط على رأس وزير أردني

دبي - العربية.نت
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لم يكن وزير الطاقة الأردني الأسبق، إبراهيم سيف، يتوقع أن تأتيه ضربة غير متوقعة على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني على هامش جلسات منتدى "تواصل 2024".

لقطات حصرية من تحضيرات مقابلة ولي العهد الأردني مع قناة العربية العرب والعالم لقطات حصرية من تحضيرات مقابلة ولي العهد الأردني مع قناة العربية

موقف محرج

فقد تفاجأ الرجل بسقوط لوحة إعلانية بسبب الرياح، على رأسه خلال حديثه، مقاطعة كلامه.

فبينما كان يتحدث عن محددات ومتغيرات أسعار النفط على هامش المنتدى الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد الأردني، أمس السبت، وقعت اللوحة على رأسه وأصابته.

كما ظهر الوزير متأثراً، حيث وضع يده على مكان الإصابة، في إشارة إلى أنها آلمته.

وفيما حاولت الإعلامية المحاورة استدارك الموقف، عبّر سيف عن شعوره بألم، ثم أضاف "هناك حوادث طبيعية تؤثر في المحددات".

كذلك سارعت المذيعة إلى الاعتذار للوزير ليرد ممازحاً وهو يمسك رأسه: "التعويض على من؟".

تبادل الأفكار والرؤى

يذكر أن منتدى "تواصل 2024"، يأتي في نسخته السنوية الثانية كمنصة حوارية وطنية تهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى حول قطاعات وقضايا تُحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع.

ودعت مؤسسة ولي العهد الأردني لإطلاق المنتدى أمس السبت.

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