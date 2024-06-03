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الصورة المؤلمة

العناق الأخير قبل الموت.. فيديو مؤلم لأصدقاء ابتلعتهم السيول

دبي - العربية.نت
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"قلبهم كان دليلهم"، لعل هذا العنوان الأنسب لحادثة مأساوية شهدتها إيطاليا.

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فقد وثقت كاميرات مراقبة لحظة شوهد فيها 3 أصدقاء يعانقون بعضهم البعض قبل ثوانٍ من جرفهم خلال فيضان مفاجئ.

وأظهرت اللقطات المفجعة المنشورة على موقع X، باتريسيا كورموس، 20 عاما، وصديقتها بيانكا دوروس، 23 عاما، وصديقها كريستيان مولنار، 25 عاما، واقفين في أعماق نهر متماوج.

وشوهدوا لآخر مرة على قيد الحياة يوم الجمعة عندما كانوا يسيرون على طول نهر ناتيسون في أوديني في منطقة فريولي، لكن المياه ارتفعت إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة، وتقطعت السبل بالمجموعة على جزيرة صغيرة مرصوفة بالحصى في وسط النهر، وهم يمسكون ببعضهم البعض في محاولة لمنع أنفسهم من الانجراف.

في حين أفاد رئيس رجال الإطفاء الإقليميين في أودينهي، جورجيو باسيلي، إنه ألقى عليهم حبلاً في محاولة يائسة لإنقاذ المجموعة، إلا أن مياه الفيضانات ابتلعتهم بينما كان يشاهدهم يختفون.

"عانقوا بعضكم البعض"

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت العثور على جثتين يعتقد أنهما لكورموس ولدوروس، على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث، لصحيفة "ديلي ميل".

في حين لا يزال البحث مستمراً عن مولنار، حيث تعهدت خدمة الإطفاء بأنها لن تتوقف حتى تجد الشخص الثالث المفقود.

وأجرت إحدى المرأتين مكالمة طوارئ للشرطة في الساعة 1.35 ظهرا يوم الجمعة، وسرعان ما وصل رجال الإطفاء.

وطلب منهم أحد رجال الإطفاء أن يلتصقوا ببعضهم البعض من جسر قريب ويتمسكوا ببعضهم البعض من أجل الاستقرار.

وقال أحد رجال الإطفاء للأصدقاء المرعوبين: "ابقوا معًا، واجتمعوا معًا، وعانقوا بعضكم البعض".

إلا أنه سُمع فيما بعد وهو يقول بفزع: "أوه لا، يا إلهي".

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