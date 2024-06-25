مياه الصنابير تشغل ترامب.. قناته المفضلة تقطع كلامه!

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لا يتوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومرشح الرئاسة الحالي عن إثارة الجدل.

مياه الصنابير!

فخلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، السبت، بدأ ترامب في التذمر بشأن مدى ضعف ضغط المياه بسبب اللوائح البيئية اليسارية الأخيرة.

وقال: "لا يوجد ماء في صنابيركم.. هل سبق لك أن حاولت شراء منزل جديد ثم قمت بتشغيل صنبور المياه، إذا كنت تريد غسل شعرك أو غسل يديك، فسوف تشغل الصنبور لمدة أطول بنحو 10 مرات بسبب ضعف المياه".

وتابع: "الأسوأ هو شعرك، لدي شعر جميل كثيف، أحب الكثير من الرغوة سأبقى تحت الصنبور لمدة 45 دقيقة كي أزيلها".

أمام هذا الكلام، قطعت قناة فوكس نيوز البث.

إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام، حيث وصفت حملة الرئيس جو بايدن اللحظة بأنها "محرجة" لترامب، وقالوا إن الرئيس السابق مصاب "بالخرف".

Trump: No water in your faucets. You ever try buying a new home and you turn on. You want to wash your hair or you wanna wash your hands. You turn on the water and it goes drip, drip the soap. You can't get it off your hand. So you keep it running for abo pic.twitter.com/i1zgQ5rpLV — RN HTF 🇺🇸 (@indepmofan_) June 23, 2024

كما نشرت حملة بايدن مقطعا من الخطاب، وكتبت: "قطعت قناة فوكس نيوز البث عن ترامب في منتصف هذيانه غير المفهوم والمربك حول الغسالات".

القدرات العقلية

يشار إلى أن معظم الأميركيين يترقبون بفارغ الصبر يوم 27 يونيو الجاري، الذي سيشهد مناظرة تلفزيونية في مانهاتن، وصفت بالتاريخية بين الرئيس الحالي جو بايدن، وخصمه اللدود دونالد ترامب.

لا سيما أن تلك المناظرة الرئاسية تعتبر الأولى من نوعها في التاريخ، لكونها بين مرشحين طاعنين في السن( بايدن 81 عاما وترامب 78) ومتقاربين إلى حد ما في نتائج استطلاعات الرأي، مع تقدم طفيف للمرشح الديمقراطي في أحدث استطلاع.

كما أن الناخبين ينظرون إليها على أنها اختبار للقدرات العقلية التي لطالما كانت نقطة جدل للمرشحين خاصة بايدن.