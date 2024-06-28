ظهور جديد للأميرة رجوة يثير تفاعل الأردنيين

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أثارت صورة جديدة للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى النشطاء إعجابهم بصورة الأميرة التي ظهرت إلى جانب ولي العهد ونشرتها الملكة رانيا العبدالله على منصة إنستغرام بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد.

وكتبت الملكة رانيا تعليقا على الصورة "كل عام والغالي حسين بألف خير. إن شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن في وقت سابق أن ولي العهد وزوجته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الجاري.

وكان ولي العهد الأردني قال في المقابلة التي أجراها الزميل طاهر بركة معه عن شعور الأبوة "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله ستكون مرحلة جميلة".