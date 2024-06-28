مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأميرة رجوة والأمير الحسين

ظهور جديد للأميرة رجوة يثير تفاعل الأردنيين

كتبت الملكة رانيا تعليقاً على الصورة "كل عام والغالي حسين بألف خير. إن شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم"

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أثارت صورة جديدة للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى النشطاء إعجابهم بصورة الأميرة التي ظهرت إلى جانب ولي العهد ونشرتها الملكة رانيا العبدالله على منصة إنستغرام بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد.

وكتبت الملكة رانيا تعليقا على الصورة "كل عام والغالي حسين بألف خير. إن شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن في وقت سابق أن ولي العهد وزوجته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الجاري.

وكان ولي العهد الأردني قال في المقابلة التي أجراها الزميل طاهر بركة معه عن شعور الأبوة "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله ستكون مرحلة جميلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
النازحون تحت القصف الإسرائيلي.. رحلة صمود من أجل حياة بدائية النازحون تحت القصف الإسرائيلي.. رحلة صمود من أجل حياة بدائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط