"الوليمة" في غزة والزفاف في الأردن.. مبادرة من عريس أردني

1 دقيقة للقراءة

في مبادرة جديدة من نوعها، أقام عريس أردني وليمة غداء زفافه في قطاع غزة، الذي يعيش ويلات الحرب والمجاعة، كنوع من التكافل الاجتماعي بين البلدين.

وأقام الدكتور الأردني عبدالحي إبراهيم الوريكات بمناسبة زفاف نجله الدكتور أنور وليمة غداء في غزة، دعماً لصمود أهل القطاع.

وستقام مراسم الفرح في الأردن يوم السبت المقبل، فيما أقيمت الوليمة في قطاع غزة وتم توثيقها بمقطع فيديو.

حملة للتبرع بالدم

في سياق آخر، شهد مجمع النقابات المهنية إقبالاً كبيراً من الأردنيين للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح قطاع غزة.

وكانت نقابة المهندسين والنقابات المهنية قد دعت كافة أبناء المجتمع للمشاركة في حملة التبرع بالدم، والتي نظمتها النقابات المهنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الدم.

وقال نقيب المهندسين الجمعة إن المشاركة تأتي استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته كافة مستشفيات شمال قطاع غزة لما تعانيه من نقص حاد في الدم.

50 قافلة مساعدات

هذا وعبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة يوم الخميس لأهل قطاع غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية.

وسيرت القافلة التي تضم 50 شاحنة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وضمن تبرعات الحملات الشعبية وبعض من المؤسسات الأردنية.

وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية ومادة الأرز، ليصار إلى توزيعها على أهل غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.