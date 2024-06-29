مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ipiccy_image18-1
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

"صغير لديه أنا متضخمة".. رئيس الأرجنتين يهين نظيره البرازيلي

خافيير ميلي يرفض الاعتذار للويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي اكد أنه لن يتحدث لنظيره الأرجنتيني حتى يعتذر عن "كثير من الهراء" الذي تفوّه به عنه وعن البرازيل

العربية.نت – وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه لن يعتذر لنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تصريحاته المهينة السابقة بحقّه، واصفاً إيّاه الجمعة بأنه "يساري صغير" لديه "أنا متضخّمة".

وكان لولا صرّح الأربعاء بأنه لن يتحدّث إلى ميلي حتى يعتذر عن "كثير من الهراء" الذي تفوّه به عنه وعن البرازيل.

وردّ ميلي على سؤال لقناة "إل إن بلاس" بشأن طلب لولا قائلاً: "يجب أن نرتقي فوق هذه التفاهات لأنّ مصالح الأرجنتين والبرازيليين أكثر أهمّية من الأنا المتضخّمة ليساريّ صغير".

شقيقة الملك تشارلز تتعافى من ضربة حصان أثّرت على ذاكرتها الأخيرة شقيقة الملك تشارلز تتعافى من ضربة حصان أثّرت على ذاكرتها

وانتقد ميلي العديد من الزعماء اليساريين منذ توليه منصبه في ديسمبر، وأهان رئيس الوزراء الإسباني ورؤساء كولومبيا وفنزويلا والمكسيك والبرازيل.

ولم يذكر لولا التعليقات المسيئة، لكنّ ميلي وصفه بأنه "فاسد" و"شيوعي" خلال حملته الانتخابية.

ولم يحضر لولا حفل تنصيب ميلي في ديسمبر ولم يعقد الرجلان أيّ اجتماعات. لكنّهما قاما بتحيّة بعضهما بحرارة خلال قمّة مجموعة السبع في إيطاليا.

ومن المقرّر أن يلتقيا مجددا في يوليو المقبل في باراغواي، خلال قمّة تكتّل ميركوسور التجاري.

واعتبر لولا هذا الأسبوع أنّ البلدين مهمّان لبعضهما البعض، وأنّ ميلي لن يتمكّن من زرع "شقاق" في العلاقة بينهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط