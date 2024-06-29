"76 مليار ثانية".. ماسك يعلن عن رقم قياسي جديد لشبكته X
تأسست شركة Twitter Inc في عام 2006. المنتج الرئيسي لهذه الشركة، كان شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة
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قال الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، إن شبكته الاجتماعية X حطمت الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من مرات الاستخدام في الولايات المتحدة.
𝕏 US usage reaches all-time high! 🚀— Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2024
76B total user-seconds in the US, beating the previous record by 5%.
وكتب ماسك على صفحته في شبكة X: "وصل استخدام X في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي. بلغ إجمالي عدد الثواني التي قضاها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية 76 مليار ثانية، متجاوزا الرقم القياسي السابق بنسبة 5%".
تأسست شركة Twitter Inc في عام 2006. المنتج الرئيسي لهذه الشركة، كان شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة.
Testing to see if this post reaches people in the greater Austin area— Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2024
وفي خريف عام 2022، أغلق رجل الأعمال إيلون ماسك صفقة استحواذها بقيمة 44 مليار دولار.
وفي أبريل، تم الإعلان عن قيام شركة X Corp ومقرها في ولاية نيفادا بابتلاع شركة تويتر.
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