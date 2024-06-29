"76 مليار ثانية".. ماسك يعلن عن رقم قياسي جديد لشبكته X

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قال الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، إن شبكته الاجتماعية X حطمت الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من مرات الاستخدام في الولايات المتحدة.

𝕏 US usage reaches all-time high! 🚀



76B total user-seconds in the US, beating the previous record by 5%. — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2024

وكتب ماسك على صفحته في شبكة X: "وصل استخدام X في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي. بلغ إجمالي عدد الثواني التي قضاها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية 76 مليار ثانية، متجاوزا الرقم القياسي السابق بنسبة 5%".

تأسست شركة Twitter Inc في عام 2006. المنتج الرئيسي لهذه الشركة، كان شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة.

Testing to see if this post reaches people in the greater Austin area — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2024

وفي خريف عام 2022، أغلق رجل الأعمال إيلون ماسك صفقة استحواذها بقيمة 44 مليار دولار.

وفي أبريل، تم الإعلان عن قيام شركة X Corp ومقرها في ولاية نيفادا بابتلاع شركة تويتر.