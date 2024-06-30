جريمة أغضبت الأردن.. تفاصيل مقتل طبيب بمنزل خالته

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بعد أن أشعلت الأوساط الأردنية غضبا، كشفت السلطات عن تطورات جديدة بحادثة مقتل الطبيب الأردني محمد الغرايبة، والتي حصلت في منزل أقاربه بمنطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان.

جاهة من مشايخ ووجهاء العشائر

فقد توجهت جاهة من مشايخ ووجهاء عشائر محافظة عجلون ومحافظات الأردن إلى ديوان عشيرة الغرايبة، مساء السبت، وذلك كعرف عشائري في الأردن ليتم الاعتراف بالجريمة من قبل ذوي القاتل.

كما تم البحث والتداول في جريمة القتل التي أدوت بحياة الدكتور "محمد رسول" علي ناصر الغرايبة، والتي حدثت في منزل والد القاتل في عمان بشفا بدران، حيث كان الغرايبة في زيارة لمنزل زوج خالته، وتم الاعتداء عليه داخل منزل القاتل من قبل أبناء خالته بالطعن الذي أدى لوفاته.

وبعد الاستماع والتفاوض مع رئيس الجاهة الشيخ والقاضي العشائري مازن الأمين، وافقت عشيرة الغرايبة وعلى لسان الدكتور رحيل الغرايبة كبيرة الجاهة بإعطاء عطوة عشائرية لمدة 3 أشهر.

والعطوة هي أحد أهم أسس القضاء العشائري وأشهر المصطلحات التي يستخدمها رجال القضاء العشائري في حل الخلافات والمشاكل في فلسطين والأردن وسوريا والعراق، وبعض الدول العربية الأخرى، حيث تتوجه جاهة إلى بيت صاحب الحق أو المجني عليه وتقوم بأخذ عطوة عشائرية ووضع حد للمشاكل والتوسط بين الطرفين وتوقيع (صك العطوة العشائرية).

كذلك تمت الموافقة على العطوة ضمن مجموعة من الشروط، وهي تنفيذ الجلوة على حسب الجلوة العشائرية الصادرة من وزارة الداخلية، على أن القاتل وشقيقه غير مشمولين بالعطوة العشائرية، وسيكون هناك إعلان استنكار عشائري من عشيرة القضاة لهذه الجريمة.

ومن ضمن بنود العطوة أنه في حال وجود معنيين آخرين بهذه الجريمة تبينوا أثناء تحقيق الأجهزة الأمنية فهم غير مشمولين بالعطوة الحالية، كما طالبوا بعدم توكيل محامٍ من قبل القاتل وذويه أو غيرهم لهذه القضية.

غضب واسع

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي قال لـ"العربية.نت" إن بلاغاً ورد يوم الخميس الماضي إلى مركز أمن شفا بدران في العاصمة عمان، بوجود مشاجرة داخل أحد المنازل.

وبعد أن تم التحرك للمكان وتبيّن أن المشاجرة بين شقيقين أحدهما حدث لم يبلغ 18 من عمره، وقريب لهما كان في منزلهما.

وأضاف العقيد السرطاوي في وقتها أنه تم إسعاف ثلاثتهم إلى المستشفى وما لبث قريبهما أنْ فارق الحياة، وما زالت التحقيقات جارية في القضية لإحالتها للقضاء.

وحصل الطبيب المغدور على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة اليرموك شمالي الأردن في بداية عام 2023.