ترنح ثم سقط فجأة.. وفاة لاعب عمره 17 عاماً وسط الملعب

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بشكل مفاجئ، توفي لاعب صيني يدعى تشانغ تشي جيه ويبلغ من العمر 17 عاما، اليوم الاثنين، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا بإندونيسيا.

وحسب اتحاد كرة الريشة الإندونيسي، فقد كان تشانغ تشي جيه يواجه الياباني كازوما كاوانو في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين، أمس الأحد، عندما ترنح قبل أن يسقط مغشيا عليه وسط الملعب.

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وقد أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط اللاعب فجأة على الأرض قبل الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

سكتة قلبية مفاجئة

من جانبهم، قال مسؤولو كرة الريشة إن الفرق الطبية عالجت تشانغ في الملعب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب ثم نقل لاحقا إلى مستشفى ساردجيتو العام، وهو مستشفى حكومي رئيسي في يوغياكارتا.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي، للصحافيين: "أظهرت نتائج فحص وعلاج الضحية في كلا المستشفيين نفس النتائج، وهي أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة".

وقد قدم الاتحاد الصيني لكرة الريشة تعازيه ودعمه لأسرة تشانغ، ووصفه بأنه لاعب "أحب كرة الريشة وكان رياضيا متميزا في فريق كرة الريشة الوطني للشباب".