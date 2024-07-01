ترنح ثم سقط فجأة.. وفاة لاعب عمره 17 عاماً وسط الملعب

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
بشكل مفاجئ، توفي لاعب صيني يدعى تشانغ تشي جيه ويبلغ من العمر 17 عاما، اليوم الاثنين، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا بإندونيسيا.
وحسب اتحاد كرة الريشة الإندونيسي، فقد كان تشانغ تشي جيه يواجه الياباني كازوما كاوانو في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين، أمس الأحد، عندما ترنح قبل أن يسقط مغشيا عليه وسط الملعب.
中國羽球選手張志杰，昨晚在印尼亞青錦標賽中對陣日本選手時，突然倒地開始抽蓄。— 風暴士兵 🪐🪬Taiwan only (@dabowagaga) July 1, 2024
送醫後不治身亡。 pic.twitter.com/6bry9uL5h8
وقد أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط اللاعب فجأة على الأرض قبل الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.
سكتة قلبية مفاجئة
من جانبهم، قال مسؤولو كرة الريشة إن الفرق الطبية عالجت تشانغ في الملعب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب ثم نقل لاحقا إلى مستشفى ساردجيتو العام، وهو مستشفى حكومي رئيسي في يوغياكارتا.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي، للصحافيين: "أظهرت نتائج فحص وعلاج الضحية في كلا المستشفيين نفس النتائج، وهي أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة".
وقد قدم الاتحاد الصيني لكرة الريشة تعازيه ودعمه لأسرة تشانغ، ووصفه بأنه لاعب "أحب كرة الريشة وكان رياضيا متميزا في فريق كرة الريشة الوطني للشباب".
-
تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية في السعودية
يهدف القرار إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز ...
السعودية
-
رغم تراجع حزبه في انتخابات فرنسا.. ماكرون يتجول مع زوجته ويحيي المارة
بعد التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا وتصدر حزب ...
العرب والعالم
-
جديد امتحان الفيزياء للثانوية في مصر.. قرار ينصف الطلاب
في جديد امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 في مصر، وبعد أن اشتكى عدد كبير من ...
مصر