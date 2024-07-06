الجميع هنأوا ستارمر إلا ترامب الذي بارك لمعارضه

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انهالت التهاني أمس الجمعة على رئيس وزراء بريطانيا المكلف، السير كير ستارمر، من معظم مشاهير السياسة تقريباً، إلا من ترامب الذي كان أول المسرعين إلى منصته TRUTH Social ليل الخميس الجمعة، ليهنئ Nigel Farage بانتخابه لعضوية البرلمان البريطاني بعد 7 محاولات فاشلة.

وكتب ترامب عن فاراج، المناهض بلا هوادة للهجرة، والذي ارتبط اسمه باليمين المتشدد وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "تهانينا لنايجل فاراج بفوزه العظيم..نايجل يحب وطنه حقاً"، وفق تعبيره عن زعيم "حزب الإصلاح" الفخور بصداقته للرئيس الأميركي السايق.

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فاراج، البالغ 60 عاماً، هو نائب في البرلمان الأوروبي سابقاً، وأحد أكثر السياسيين إثارة للانقسام والجدل في البلاد. ولم يعلن ترشحه إلا ببداية يونيو الماضي فقط، لأنه لم يكن من المتوقع خوضه الانتخابات التشريعية، وهو زعيم الداعين إلى "ثورة سياسية"، ويستعد منذ الآن لانتخابات 2029 العامة، ويخطط حتى ذلك الوقت لأن تجسد "حركته" المعارضة الرئيسية لحكومة كير ستارمر العمالية.