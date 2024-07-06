شعاع غامض في سماء إسطنبول.. فيديو يشغل الأتراك

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خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بفيديو يظهر شعاعاً من الضوء الساطع عابراً سماء مدينة إسطنبول، ما أثار فضولاً كبيراً لدى الأتراك.
İnanılmaz bir görüntüye şahit olduk, İstanbul'a çok büyük bir meteor düştü. #istanbul #meteor pic.twitter.com/fqjs1LNjlD— Serhat Gülyüz (@serhatgulyuz) July 5, 2024
كما شاهد المواطنون الشعاع الغامض في عدد من المدن الأخرى.
تساؤلات
وتساءل العديد من الأشخاص في بورصة وسكاريا وكوجايلي وجوروم عن الجسم اللامع الذي ظهر فجأة واختفى. واعتقد بعضهم أنه صاروخ، فيما افترض آخرون أنه قمر صناعي.
في حين رجحت وسائل إعلام محلية أن يكون الشعاع الذي شوهد حوالي الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي وتم رصده من عدة مناطق، صادراً عن نيزك.
وكالة الفضاء التركية تتدخل
إلى ذلك شارك حساب وكالة الفضاء التركية (TUA) على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول النيازك بصفة عامة من دون التأكيد إذا كان ما شوهد نيزك أو جسم آخر.
وأوضح أن الألوان التي تتشكل عند دخول النيازك إلى الغلاف الجوي تختلف باختلاف عوامل مثل التركيب الكيمياوي للنيزك، وسرعته والغازات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.
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