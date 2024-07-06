10 ملايين دولار.. جاستن بيبر يحتفل بنجل أغنى رجل بآسيا

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خلال احتفالات فارهة تسبق حفلة زفاف نجل أغنى رجل في آسيا، قدّم نجم البوب الكندي جاستن بيبر عرضاً في بومباي أمام جمع من المشاهير الهنود.

10 ملايين دولار

فقد دُعي النجم الكندي، الذي طارت شهرته منذ سن المراهقة، إلى الاحتفالات إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين.

وإثر وصوله بالطائرة من لوس أنجلوس، التُقطت صور لجاستن بيبر في مطار بومباي، صباح الجمعة، ظهر فيها مرتدياً قميصاً وردياً فضفاضاً وقبعة.

وبحسب لقطات من حفلته التي أقيمت ليلة الجمعة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدى بيبر أغنية "سوري" التي حققت نجاحاً كبيراً في عام 2015، أمام مئات من كبار الشخصيات.

More of Justin Bieber performing at Radhika and Anant’s sangeet at the Jio World Convention Center in Mumbai, India (July 5) pic.twitter.com/Xr0T2olASz — Justin Bieber News (@jbtraacker) July 6, 2024

كما أفادت وسائل إعلام هندية، بأن بيبر تقاضى ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل هذا العرض.

في حين كان نجم بوليوود سلمان خان وقائد فريق الكريكيت الهندي السابق إم إس دوني من بين المشاهير الهنود الحاضرين.

يأتي هذا بينما تقام منذ أشهر احتفالات باذخة مع اقتراب موعد زفاف نجل رجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني، رئيس مجموعة "ريلاينس إنداستريز"، وخطيبته راديكا ميرشانت، في مراسم هندوسية تستمر 3 أيام منتصف تموز/يوليو الجاري.

حدثان رئيسيان

وقد سبق حفل الزفاف حدثان رئيسيان.

ففي شباط/فبراير، أقام الزوجان حفلة استمرت ثلاثة أيام في ولاية غوجارات، حيث أحيت ريهانا حفلتها الأولى هناك منذ مباراة "سوبر بول" العام الماضي.

وحضر الحفل مشاهير من بينهم مارك زاكربرغ مؤسس فيسبوك، وإيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

أما في حزيران/يونيو، انطلق الثنائي في رحلة في البحر الأبيض المتوسط لمدة أربعة أيام. وخلال إحدى محطات الرحلة، قدمت المغنية كايتي بيري حفلة راقصة مقنّعة في قصر بمدينة كان في جنوب فرنسا.

كما شارك في الحفلة فرقة "باك ستريت بويز" ومغني الراب الأميركي بيتبول والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.

يذكر أن أنانت أمباني البالغ من العمر 67 عاماً، يملك ثروة تزيد عن 113 مليار دولار، ما يجعله في المركز الحادي عشر على قائمة أغنى أغنياء العالم، وفق تصنيف "فوربس" للمليارديرات.