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بريطانيا

فيديو غريب.. حارس ملك بريطانيا ينفعل وينفجر بالبكاء على حصانه

العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو أثار الاستغراب لحارس الملك البريطاني وهو يعبر عن أحاسيسه كغيره من البشر بعدما اعتاد الجمهور على رؤيته على خلاف ذلك.

فقد انفجر الحارس الذي يمتطي الحصان الملكي بالبكاء بعد أن فاجأه والداه أثناء قيامه بواجبه. وتجمعت حشود حول الجندي تحت المطر الغزير خارج قصر باكنغهام، والتقطوا الصور بجانب حصان الحارس.

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بينما كان يتجمع حشد من الناس ويتقدم السائحون لمداعبة أنف الحصان، ظل الحارس ثابتا وهادئا حتى رأى والديه وسط الحشد. فبدأت ملامح وجهه تتغير من الدهشة والفرح حتى البكاء.

وتقدم الوالدان واقتربا من الحصان الذي لم ينزعج أبدا كعادته مع البعض والتقطا الصور معه. وتحدثا برهة مع ابنهما قبل أن يبتعدا مجددا.

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