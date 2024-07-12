عضت المضيف ومزقت ملابسه.. مسافرة "عدوانية" تغير مسار رحلة جوية
قال متحدث باسم قسم شرطة أورلاندو إن الراكبة تم نقلها إلى مستشفى محلي لتقييم حالتها الصحية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
عضّت فتاة مضيف طيران وهدّدت الركاب ما تسبّب في تأخير رحلة جوية.
وفي التفاصيل، توقفت رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" في أورلاندو ليلة الثلاثاء بسبب "مسافرة عدوانية"، كما أكدت الشركة لوكالات الأنباء.
وقع الحادث على متن الرحلة 762 من ميامي إلى نيوارك، نيوجيرسي.
A woman's mid-flight meltdown led to her biting a chunk of fabric out of a flight attendant's shirt.— X-Daily (@X_Dailly) July 11, 2024
She was on a United Airlines flight but barely made it off the runway before she went ballistic, allegedly due to blocked from using the toilet. pic.twitter.com/NKdGLK5by9
إذ بدأت الراكبة الغاضبة بالصراخ على الآخرين بينما حاولت الطواقم السيطرة عليها باستخدام الأصفاد البلاستيكية.
وأثناء تقييد معصميها، قامت المرأة بعض مضيف طيران على كتفه، ما أدى إلى تمزيق قماش من زيه الرسمي.
نتيجة لهذه الحادثة، تأخرت الرحلة حوالي ثلاث ساعات ونصف السعة.
وقالت شركة يونايتد إيرلاينز إن الشرطة قامت بمرافقة المرأة خارج الطائرة بعد الهبوط في أورلاندو.
وقال متحدث باسم يونايتد إيرلاينز : "عمل مضيفونا على تهدئة الوضع وحماية الركاب الآخرين، وبعد الهبوط في أورلاندو، قابلت قوات إنفاذ القانون الطائرة وتم إخراج الراكبة. نحن ممتنون لفريقنا على احترافيتهم وعلى اهتمامهم بسلامة عملائنا وزملائهم من موظفي يونايتد".
وقال متحدث باسم قسم شرطة أورلاندو إن الراكبة تم نقلها إلى مستشفى محلي لتقييم حالتها الصحية.
-
قضية أغضبت المصريين.. اتجاه لاستبعاد اللاعبة شهد من المشاركة في أولمبياد باريس
غضب عارم بعد انتشار أنباء أول أمس تفيد باستعداد اللاعبة شهد سعيد للسفر إلى ...
مصر
-
بأمر المحكمة.. مقاعد إضافية بالبرلمان الباكستاني لحزب عمران خان
حزب عمران خان يحصل على مقاعد من المحجوزة للأحزاب في برلمان باكستان
العرب والعالم
-
بينهم من أغمض عينيه وآخر كاد يبكي.. ردود فعل مسؤولين على زلات بايدن
الكاميرا تلتقط ردود فعل بلينكن وأوستن وسوليفان
سوشيال ميديا