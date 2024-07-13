لبنانية تقتحم محطة وقود.. حطمت مركبتها وسيارات أعاقتها
السيدة تعرضت لحادث سير من قبل دراجة نارية ألحقت بها أضراراً طفيفة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تصطدم عمدا بسيارات داخل محطة وقود في لبنان.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيدة تعرضت لحادث سير من قبل دراجة نارية ألحقت بها أضراراً طفيفة.
بشرفي جنت العالم - اشكال على محطة بنزين مقابل #الفورم_دي_بيروت pic.twitter.com/yIWMzcuqVt— george (@georgeKeryakos) July 12, 2024
فلحقت السيدة بها وطاردتها إلى داخل المحطة وانتبابتها موجة غضب عارمة وراحت تصطدم بالسيارات التي تعيق سيرها ما ألحق أضرارا طائلة بسيارتها والسيارات الأخرى.
كما عمد البعض إلى الانتقام منها وتحطيم سيارتها، فيما تمكن شبان من السيطرة عليها وتوقيف مركبتها.
-
منها بنتلي وبورش... لائحة صادمة بهدايا عروسي "القرن" بالهند
إجراءات أمنية وإغلاق طرقات ومنع الهواتف بزفاف نجل أغنى رجل بالهند
الأخيرة
-
بسبب موجة الحر.. قرار عاجل لتجنب وقوع حوادث قطارات بمصر اليوم
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم بعد انتهاء موجة الحر عودة القطارات ...
مصر
-
حريق هائل يلتهم عدة محلات شرق القاهرة.. والسلطات تعاين الخسائر
تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده لمناطق أخرى مجاورة
مصر