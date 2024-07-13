لبنانية تقتحم محطة وقود.. حطمت مركبتها وسيارات أعاقتها

1 دقيقة للقراءة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تصطدم عمدا بسيارات داخل محطة وقود في لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيدة تعرضت لحادث سير من قبل دراجة نارية ألحقت بها أضراراً طفيفة.

بشرفي جنت العالم - اشكال على محطة بنزين مقابل #الفورم_دي_بيروت pic.twitter.com/yIWMzcuqVt — george (@georgeKeryakos) July 12, 2024

مادة اعلانية

فلحقت السيدة بها وطاردتها إلى داخل المحطة وانتبابتها موجة غضب عارمة وراحت تصطدم بالسيارات التي تعيق سيرها ما ألحق أضرارا طائلة بسيارتها والسيارات الأخرى.

كما عمد البعض إلى الانتقام منها وتحطيم سيارتها، فيما تمكن شبان من السيطرة عليها وتوقيف مركبتها.