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لبنانية تقتحم محطة وقود.. حطمت مركبتها وسيارات أعاقتها

السيدة تعرضت لحادث سير من قبل دراجة نارية ألحقت بها أضراراً طفيفة

العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تصطدم عمدا بسيارات داخل محطة وقود في لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيدة تعرضت لحادث سير من قبل دراجة نارية ألحقت بها أضراراً طفيفة.

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فلحقت السيدة بها وطاردتها إلى داخل المحطة وانتبابتها موجة غضب عارمة وراحت تصطدم بالسيارات التي تعيق سيرها ما ألحق أضرارا طائلة بسيارتها والسيارات الأخرى.

كما عمد البعض إلى الانتقام منها وتحطيم سيارتها، فيما تمكن شبان من السيطرة عليها وتوقيف مركبتها.

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