مؤثرة مصرية تحضر زفاف أمباني الأسطوري بالهند.. من هي؟

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بينما انشغل العالم بزفاف القرن لابن أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، خطفت مؤثرة مصرية تدعى رانيا يحيى الأنظار وباتت حديث منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حضورها حفل زفاف أنانت أمباني.

وصانعة المحتوى المصرية، هي أول مؤثرة عربية مصرية تحضر حفل الزفاف الأسطوري الذي استمر بعد 7 أشهر من الاحتفالات الفاخرة التي سبقت الزفاف.

وظهرت رانيا يحيى بإطلالة محتشمة، مرتدية فستانا بتصميم هندي مع حجاب، مع عدد من المشاهير والحضور.

ونشرت المؤثرة المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من الصور لها، من حفل زفاف الملياردير الهندي أنانت أمباني، مشيرة إلى أن أزياءها من تصميم مصمم هندي شهير.

وقالت: "الساري بتاعي أهو.. ده تصميم وتنفيذ مانيش مالهوترا ديزاينر، وكل لبس احتفالات الأيام الجاية هدية من أهل العريس لبعض المدعوين، ومحدش يدخل يسأل على سعره".

ورانيا يحيى هي ممثلة غير معروفة بشكل واسع، لكنها مؤثرة يتابعها على حسابها في "إنستغرام" حوالي مليون شخص.

وأول ظهور لها في الساحة الفنية كان في مسلسل "أبو العروسة" أمام سوسن بدر، وسيد رجب، كما شاركت في مسلسل "القمر لآخر الدنيا".

ومؤخرًا عملت سفيرة للعلامة التجارية في وزارة السياحة المصرية.

يشار إلى أن زفاف القرن الباذخ حضره عدد كبير من مشاهير العالم ونجوم بوليوود، حفل زفاف الملياردير الهندي أنانت أمباني الذي أقيم مساء أمس الجمعة ويختتم اليوم، في الهند وسط العديد من مراسم الاحتفال، وعلى رأس الحضور جون سينا، ونجم السينما الهندية سليمان خان، والمدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، وبيل غيتس، وإيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب.

الأكثر بذخاً على الإطلاق

ويشتهر أمباني، وهو أغنى رجل في آسيا، بتنظيم حفلات فخمة ولاسيما لأبنائه أكاش وإيشا وأنانت. وتشهد هذه الحفلات عروضا يقدمها فنانون عالميون، وعادة ما يحضرها مجموعة من نجوم بوليوود.

ولا يُعرف حجم الأموال التي أنفقها أمباني على هذا الحفل بالتحديد، لكنه على الأرجح أنه الأكثر بذخا في احتفالات الملياردير الهندي حتى يومنا هذا.

فقد قال منظّم حفلات الزفاف في مومباي والذي نظم بعضًا من أكبر حفلات الزفاف في بوليوود، بهافنيش ساوني، إنه يقدر أن تكاليف الزفاف قد تصل إلى 600 مليون دولار، عند حساب حفلات ما قبل الزفاف وفعاليات الترفيه وتقديم الطعام وفاتورة 5000 موظف.

كما قال: "إنه أغنى حفل زفاف على الإطلاق. لا أعتقد أن أي حفل زفاف في العالم أو أي شخص أنفق هذا النوع من الأموال، من حيث النفقات أو الحجم أو الأحداث أو الترفيه أو الديكور أو التصميم"، وفق ما نقلته "NBC" الأميركية.