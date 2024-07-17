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من زفاف تركيا الأسطوري

طن من اللحوم و3 كغم ذهب و4 ملايين ليرة.. زفاف تركي يقلب مواقع التواصل

العريس هو بايرام إيراز، ابن رجل أعمال ينتمي إلى قبيلة كوريسونيلر في فان، والعروس هي أصلي غونجورالب، ابنة رئيس حزب الحركة القومية في فان

العربية.نت
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شهدت ولاية فان التركية حفل زفاف أسطورياً تم خلاله تقديم ما يقرب من 3 كغم ذهب و4 ملايين ليرة تركية للعروسين، ما جعل العرس مادة دسمة على مواقع التواصل في تركيا.

العريس هو بايرام إيراز، ابن مراد إيراز، وهو رجل أعمال ينتمي إلى قبيلة كوريسونيلر في فان، والعروس هي أصلي غونجورالب، ابنة رئيس حزب الحركة القومية في فان صالح غونجورالب، وقد تزوجا في حفل زفاف أسطوري شهد العديد من اللقطات اللافتة.

وحضر حفل الزفاف ما يقرب من 4 آلاف شخص وزعماء القبائل وقادة الرأي ورؤساء المنظمات غير الحكومية وممثلو الأحزاب السياسية ورجال الأعمال والعديد من الضيوف.

وفي حفل الزفاف، تم طهي ما يقرب من طن من اللحم، وتم تقديم 3 كيلوغرامات من الذهب للعروس وحوالي 4 ملايين ليرة تركية للعريس.

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وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، قال حسن تونغا، الذي ألقى كلمة بعد حفل الزفاف: "حضر حفل زفافنا حوالي 4 آلاف شخص. وأود أن أشكر عائلتي إيراز وغونجورالب جزيل الشكر، فقد أعدوا حفل زفاف رائعاً جداً. كانت هناك مشاركة رائعة من إيران وروسيا وأذربيجان والعراق وكذلك أنطاليا وأنقرة وإسطنبول وإزمير. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى الجميع معاً في مثل هذا العرس الجميل. ربما يكون هناك أشخاص نسيناهم أو لم تصلهم دعوتنا. نعتذر للجميع. أشكر كل من حضر حفل زفافنا وأتمنى للعروسين السعادة مدى الحياة".

وأكد مراد إيراز، والد العريس، أنه سعيد بإقامة حفل زفاف أول أبنائه الأربعة وقال: "لدي 4 أبناء وأقيم حفل زفاف أول أبنائي، أنا سعيد جداً أنا سعيد جداً. حضر حفل زفافنا حوالي 4 آلاف شخص من تركيا وخارجها. بالنيابة عن عائلة إيراز، أشكرهم جميعًا شكرًا جزيلًا فقد شرفونا بالمشاركة في حفل زفافنا".

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