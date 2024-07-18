شاهد بن غفير يصف نائبين عربيين بإرهابيين.. ويطلب طردهما: برّة.. برّة

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انتهت جلسة عامة امتدت في الكنيست الإسرائيلي حتى مساء أمس الأربعاء، بتوتر شديد تلا وصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، النائبيين العربيين أحمد الطيبي وأيمن عودة بأنهما إرهابيان.

واحتدمت الحال لحين مضى النائبان وهما غاضبين إلى المنصة التي كان بن غفير يلقي منها كلمته، فاعترضهما أعضاء في الكنيست من حزب الليكود، في وقت كان بن غفير يوجه صراخه للنائبين، ويقول لهما باللغة العربية: "برة.. برة" طالبا خروجهما من القاعة كمطرودين، وفقا لما نسمعه بعد الثانية 37 من فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وبثه أيضا موقع قناة i24News التلفزيونية الإسرائيلية.

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وكانت الجلسة التي شارك فيها عدد من الوزراء، تناولت صفقة الأسرى لدى حماس، حيث لم يتفق الوزراء فيما بينهم، واتهموا بن غفير بإفشال الصفقة، كما اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسييس القرارات الأمنية المتعلقة بالحرب.

وروى موقع Bhol.co.il الإسرائيلي ما حدث، وفقا لترجمة "غوغلية" لخبره، أن بن غفير خرج عن طوره في الكلمة التي ألقاها، وقام بمضايقة أعضاء الكنيست العرب، ولما توجه نائبان منهم نحوه، صرخ وقال: "اخرجوا جميع الإرهابيين.. كلهم إرهابيون"، وسريعا اعترض نائب رئيس الكنيست على عباراته وذكر أنها "لا تستحق أن تقال". إلا أن بن غفير تمسك بموقفه وقال: "كلهم إرهابيون.. هل يدينون مقتل العسكريين؟ هل يدينون الخاطفين"؟.