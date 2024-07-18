مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بن غفير يصرخ طالبا طرد النائبين

شاهد بن غفير يصف نائبين عربيين بإرهابيين.. ويطلب طردهما: برّة.. برّة

لندن - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انتهت جلسة عامة امتدت في الكنيست الإسرائيلي حتى مساء أمس الأربعاء، بتوتر شديد تلا وصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، النائبيين العربيين أحمد الطيبي وأيمن عودة بأنهما إرهابيان.

نتنياهو يصادق على انضمام بن غفير لمجلس الحرب.. والوزير يعلق العرب والعالم نتنياهو يصادق على انضمام بن غفير لمجلس الحرب.. والوزير يعلق

واحتدمت الحال لحين مضى النائبان وهما غاضبين إلى المنصة التي كان بن غفير يلقي منها كلمته، فاعترضهما أعضاء في الكنيست من حزب الليكود، في وقت كان بن غفير يوجه صراخه للنائبين، ويقول لهما باللغة العربية: "برة.. برة" طالبا خروجهما من القاعة كمطرودين، وفقا لما نسمعه بعد الثانية 37 من فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وبثه أيضا موقع قناة i24News التلفزيونية الإسرائيلية.

مادة اعلانية

وكانت الجلسة التي شارك فيها عدد من الوزراء، تناولت صفقة الأسرى لدى حماس، حيث لم يتفق الوزراء فيما بينهم، واتهموا بن غفير بإفشال الصفقة، كما اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسييس القرارات الأمنية المتعلقة بالحرب.

وروى موقع Bhol.co.il الإسرائيلي ما حدث، وفقا لترجمة "غوغلية" لخبره، أن بن غفير خرج عن طوره في الكلمة التي ألقاها، وقام بمضايقة أعضاء الكنيست العرب، ولما توجه نائبان منهم نحوه، صرخ وقال: "اخرجوا جميع الإرهابيين.. كلهم إرهابيون"، وسريعا اعترض نائب رئيس الكنيست على عباراته وذكر أنها "لا تستحق أن تقال". إلا أن بن غفير تمسك بموقفه وقال: "كلهم إرهابيون.. هل يدينون مقتل العسكريين؟ هل يدينون الخاطفين"؟.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تحرسه قوات النخبة.. ما طبيعة المكان الذي اغتيل فيه إسماعيل هنية؟ تحرسه قوات النخبة.. ما طبيعة المكان الذي اغتيل فيه إسماعيل هنية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط