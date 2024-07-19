بسيجارة و"إيموجي".. إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت

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بعدما ضرب خلل فني النظام العالمي لشركة "مايكروسوفت" اليوم الجمعة، وتسبب بحالة إربالك عالمية في مطارات وبنوك ومستشفيات الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبيةوالعربية، سخر الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" مما يحدث.

ونشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك منشور يحمل "إيموجي" لوجه ضاحك تعليقاً على منشور ساخر يظهر شاشات زرقاء تشير إلى عطل عالمي سببه خلل تقني في نظام مايكروسوفت.

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كما يظهر في المنشور الذي شاركه صاحب "تسلا"، رجل يتفرج وهو يدخن السيجارة بكل هدوء في إشارة إلى أنه يمثل منصة إكس التي لم يصلها العطل.

جاء ذلك، بعدما أوقفت سلسلة من المشاكل التقنية اليوم الجمعة خدمات شركات الطيران وبنوك وشركات طيران وبورصات وقنوات تلفزيونية عن العمل، على نطاق واسع حول العالم، والتي بدأت بتعطل خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت.

وأمرت شركات طيران أميركية كبرى بوقف الرحلات الجوية اليوم الجمعة بسبب مشكلات في الاتصالات، كما أبلغت شركات طيران أخرى ووسائل إعلام وبنوك وشركات اتصالات حول العالم عن تعطل العمليات بسبب انقطاع الإنترنت.

من جانبها، أعلنت مايكروسوفت أنها تحقق في مشكلة تؤثر على العديد من تطبيقات وخدمات Microsoft 365.

وأكدت الشركة على موقع تقرير حالة برنامج Azure السحابي الخاص بها، أنه في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي، تعطلت الخدمة لبعض العملاء في منطقة الولايات المتحدة الوسطى، بما في ذلك الفشل في عمليات إدارة الخدمة والاتصال أو توفر الخدمات.

وقالت إنها حددت السبب وتعمل على إصلاحه، مؤكدة أن تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.