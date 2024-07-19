خلل أعاد مطارات 50 عاماً للوراء.. سبورات وتذاكر مكتوبة باليد

دقيقتان للقراءة

بعد التأثير الهائل الذي تسبب به انقطاع تكنولوجيا المعلومات الشامل حول العالم، لم تتوقف التداعيات عند الخسارات فقط.

"نهفات" العطل

بل انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي نهفات عمّا تسبب به ذاك العطل التقني الهائل.

وتداول المستخدمون صوراً لتذاكر طائرات كتبت بخط اليد بدل الطباعة الإلكترونية بسبب العطل، وقارنوها بصور لأسلوب السفر في العصور القديمة.

وقال آخرون إن مطارات عالمية عادت 50 عاماً للوراء بسب الاضطراب، حيث وضعت سبورات كتب عليها تفاصيل الرحلات بخط اليد.

وكذلك أصدرت فيها بطاقات صعود الطائرات بورقة مكتوبة يدوياً.

الله يالدنيا

Boarding pass يدوي



اليوم بعض الخطوط تعود لبطاقات الصعود اليدوية كما في الصورة الأولى



بسبب عطل

#مايكروسوفت في المطارات



الصور الأخرى نماذج لأيام زمان pic.twitter.com/vxEW1oVTIW — فهد بن محمد اﻷحمري (@FahadAlAhmary1) July 19, 2024

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت أن "السبب الأساسي" لانقطاع تكنولوجيا المعلومات الشامل قد تم إصلاحه لتطبيقاتها تقريباً.

أعلنت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني، الجمعة، أن المشكلة التي تسببت في اضطرابات كبيرة حول العالم، وأدت إلى تعطل الخدمات ليست حادثاً أمنياً أو هجوماً إلكترونياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك، جورج كورتز، إن الشركة تعمل مع العملاء المتأثرين بالخلل الذي تم اكتشافه في تحديث محتوى واحد لمستخدمي أنظمة ويندوز، فيما لم تتأثر أنظمة ماك ولينكس.

كما أضاف في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذا ليس حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا. وقد تم تحديد المشكلة.

كذلك دعا العملاء إلى زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على آخر التحديثات.

بسبب هذا الخلل العالمي

؛ مطارات تعود 50 عاماً للوراء!

بحيث تم وضع سبورة وكتابة الرحلات عليها، وكذلك إصدار بطاقة صعود الطائرة بورقة مكتوبة يدوياً!#مطارات_العالم pic.twitter.com/5BWaos3Ml7 — عبدالوهاب🇸🇦 (@al276578) July 19, 2024

أتى ذلك بعدما تعرضت العديد من الخدمات بمختلف أنحاء العالم، في وقت سابق الجمعة، إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت مرتبط بخلل تقني، مما تسبب في تعطل العمليات في مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام وبنوك.

ولاحقاً أعلنت شركة مايكروسوفت أنه تم إصلاح الخلل التقني.

اضطراب هائل

يذكر أن شركة "كراود سترايك" تقدّم خدمات وحلول أمان متقدمة لحماية الأنظمة والشبكات من التهديدات السيبرانية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات واكتشاف الهجمات المحتملة في الوقت الفعلي، حسب الصياد.

وتلعب "كراود سترايك" دورا مهما في مجال الأمن السيبراني، وقد ساعدت في الكشف وتحليل العديد من الهجمات السيبرانية الكبيرة على مستوى العالم.

في حين أدى الانقطاع التكنولوجي العالمي إلى توقف رحلات جوية، وتوقف بنوك عن العمل، وتوقف وسائل إعلام عن البث يوم الجمعة في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم وسلط الضوء على الاعتماد على برامج عدد قليل من مقدمي الخدمات.