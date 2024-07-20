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Elon Musk, founder, CEO and lead designer at SpaceX and co-founder of Tesla, checks out the SpaceX Hyperloop Pod Competition II in Hawthorne, California, US, August 27, 2017. (File photo: Reuters)
إيلون ماسك

إيلون ماسك يعلن القائد الأكثر متابعة على "إكس".. من هو؟

دبي - العربية.نت
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كشف مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، عن القائد السياسي الأكثر متابعة على منصته الشهيرة.

وقال الملياردير الأميركي في منشور على "X": "تهانينا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على كونه القائد الأكثر متابعة في العالم".

ويبلغ عدد متابعي مودي على منصة "إكس" أكثر من 100 مليون متابع.

يذكر أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي وحلفائه فاز في الانتخابات الهندية التي استمرت لأسابيع في يونيو الماضي.

وحصل التحالف بزعامة بهاراتيا جاناتا على غالبية برلمانية مطلقة، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات.

وقال مودي أمام حشد من أنصاره في نيودلهي بعد فوز حزبه، إن الهند أعطت الحزب وحلفاءه تفويضا "لولاية ثالثة متتالية".

كما أضاف "ستشهد ولايتنا الثالثة اتخاذ قرارات كبيرة، وستكتب البلاد فصلا جديدا من التنمية. هذه ضمانة من مودي".

وأعيد انتخاب مودي عن دائرته الانتخابية التي تمثل مدينة فاراناسي المقدسة لدى الهندوس بفارق 152300 صوت مقارنة بنحو نصف مليون صوت قبل خمس سنوات.

وفي الانتخابات أدلى 642 مليون ناخب بأصواتهم في المدن الكبرى مثل نيودلهي ومومباي.

وبناء على أرقام المفوضية التي تفيد بأن عدد الناخبين المسجلين بلغ 968 مليونا، شارك 66,3% منهم، وهي نسبة أقل بنقطة مئوية واحدة تقريبا عن تلك المسجلة في آخر انتخابات عامة في 2019 عندما بلغت نسبة المشاركة 67,4%.

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