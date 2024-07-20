فيديو لبايدن يشعل التواصل.. هل أخطأ بزوجته؟

1 دقيقة للقراءة

خلال الساعات الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن أثار تفاعلاً واسعاً.

في التفاصيل ظهر بايدن يتحدث مع امرأة وصفها نشطاء التواصل بأنها "تشبه" زوجته جيل، قبل أن تأتي الأخيرة وتصحبه بعيداً.

مادة اعلانية

فيما زعم البعض أن بايدن أخطأ واعتقد أن هذه هي زوجته، في حين ذهب آخرون لتجديد الجدل حول صحة الرئيس وسط تداول العديد من زلات اللسان والتعليقات على أدائه، الذي وصف بـ"الضعيف والكارثي" في مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب يوم 27 يونيو.

4 يوليو

ويعود الفيديو المتداول إلى الرابع من يوليو خلال تقديم بايدن "ميداليات الشرف" العسكرية في مراسم بالبيت الأبيض.

وقد نشرت صفحة البيت الأبيض مقطع فيديو للمراسم على صفحتها الرسمية في منصة "إكس".

دعوات لانسحابه من السباق

يشار إلى أن أداء بايدن في المناظرة أثار تساؤلات حول قدرته على الفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر أو أداء مهامه الرئاسية لمدة 4 سنوات أخرى.

ما دفع العديد من الديمقراطيين إلى دعوته للانسحاب من السباق الرئاسي.

غير أن بايدن ما زال حتى الآن يتمسك بترشحه. ويقول مراراً إنه سيكون المرشح الديمقراطي، وسيسعى إلى هزيمة ترامب.