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Prince George
صورة الأمير جورج التي نشرتها العائلة الملكية البريطانية اليوم
بريطانيا

صورة عيد الأمير جورج الـ11.. بالأبيض والأسود وببدلة رسمية

احتفالاً بعيده.. العائلة المالكة البريطانية تنشر صورة للثاني في ترتيب وراثة العرش التقطتها له والدته الأميرة كيت

لندن - رويترز
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بلغ عمر الأمير جورج البريطاني 11 عاماً، اليوم الاثنين، ونشر قصر كينزنغتون صورة جديدة له احتفالاً بالمناسبة السعيدة يظهر فيها مبتسماً وفي حالة استرخاء مرتدياً قميصاً أبيض وسترة داكنة.

وقال قصر كينزنغتون على منصة "إكس": "نتمنى للأمير جورج عيد ميلاد أحد عشر سعيداً جداً اليوم!" مُرفِقاً مع المنشور صورة باللونين الأبيض والأسود للأمير الثاني في ترتيب وراثة العرش، التقطتها له والدته الأميرة كيت.

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وشوهد الأمير جورج، حفيد الملك تشارلز، لآخر مرة علناً في 14 يوليو حينما رافق والده الأمير وليام لمشاهدة مباراة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي أُقيمت في برلين. وخسرت إنجلترا أمام إسبانيا.

ويعتبر هذا العام عصيباً للعائلة المالكة البريطانية، إذ يخضع كل من أميرة ويلز والملك تشارلز لعلاج من السرطان على الرغم من أن كليهما في صحة جيدة سمحت له بحضور فعاليات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
من 5
  • الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
  • الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
  • الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
  • الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
  • الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
(5 صور)
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
الأمير جورج مع والده الأمير وليام خلال مباراة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
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