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Britain's Prince Harry, Duke of Sussex walks outside the Rolls Building of the High Court in London, Britain June 7, 2023. (File photo: Reuters)
الأمير هاري
بريطانيا

الأمير هاري: الدعاوى ضد الصحافة ساهمت بانهيار علاقتي بالأسرة

يقاضي الأمير البريطاني حالياً "نيوز غروب نيوزبيبرز" في المملكة المتحدة المملوكة لروبرت ميردوخ، وناشر صحيفة "ديلي ميل" في قضيتين منفصلتين، حيث يزعم بأن صحفيين ومحققين ارتكبوا أنشطة غير قانونية على مدى سنوات

العربية.نت
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قال الأمير هاري، متحدثاً في مقاطع نشرت أمس الأربعاء من فيلم وثائقي جديد، إن معاركه القانونية مع الصحافة الشعبية البريطانية ساهمت في انهيار علاقته بالعائلة المالكة.

وقال هاري لقناة "آي. تي. في" في فيلم وثائقي بعنوان "الصحف الشعبية في المحاكمة" إنها "بالتأكيد جزء محوري في الأمر"، في إشارةً إلى انهيار علاقته بالأسرة.

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ويقاضي هاري حالياً "نيوز غروب نيوزبيبرز" في المملكة المتحدة المملوكة لروبرت ميردوخ، وناشر صحيفة "ديلي ميل" في قضيتين منفصلتين، حيث يزعم بأن صحفيين ومحققين ارتكبوا أنشطة غير قانونية على مدى سنوات.

ووصف هاري في السابق الدعاوى القضائية بأنها "رسالته". وينفي كلا الناشرين هذه المزاعم ويتصديان للدعاوى القضائية التي رفعها هاري وآخرون.

وقال هاري لقناة "آي. تي. في": "أعتقد أنه من وجهة نظر الخدمة (العامة) وحين يضطلع المرء بدور عام، فهذه أشياء يجب فعلها من أجل الصالح العام، لكنني أفعل ذلك لأسباب تخصني".

وأضاف: "بالنسبة لي الرسالة مستمرة لكنها تسببت في.. جزء من الصدع".

ويحمّل هاري وسائل الإعلام البريطانية مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا في حادث سيارة عام 1997. واتهم الصحف البريطانية بشن هجمات عدائية وعنصرية على زوجته الأميركية ميغان وهو ما استند إليه الزوجان كأحد العوامل في قرارهما التخلي عن الواجبات الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا في عام 2020.

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