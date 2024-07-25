حياة ميلانيا ترامب في مذكرات تصدر في الخريف المقبل

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ستصدر السيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترامب مذكراتها هذا الخريف تحت عنوان "ميلانيا"، والتي وصفها مكتبها بأنها "قصة قوية وملهمة لامرأة شقت طريقها بنفسها، وتغلبت على الشدائد وحددت تميزها الشخصي".

هذا هو الكتاب الأول لميلانيا، التي لم تظهر معظم الوقت مع سعي زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

تصدر دار سكاي هورس للنشر مذكرات "ميلانيا"، وهي الدار التي نشرت كتباً لكبار مؤيدي دونالد ترامب مثل عمدة مدينة نيويورك السابق رودولف جولياني، والمحامي آلان ديرشوفيتز. عملت سكاي هورس أيضاً مع روبرت إف كينيدي جونيور ومايكل كوهين، أحد المقربين السابقين من ترامب، والذي تحول فيما بعد إلى أحد أشد منتقديه. وتتضمن بعض كتب سكاي هورس مقدمات كتبها حليف ترامب، ستيف بانون.

وأعلن مكتب ميلانيا عن مذكراتها، الخميس، إلا أنه لم يحدد تاريخاً محدداً للنشر، ولم يذكر ما إذا كان سيتم نشرها قبل انتخابات نوفمبر.

وكانت ميلانيا موضوعاً لكتب أخرى، بما في ذلك كتاب للمستشارة السابقة ستيفاني وينستون وولكوف، لكنها لم ترو قصتها الخاصة بشكل مطوّل من قبل.

وجاء في الإعلان جزئياً أن السيدة الأولى السابقة "تدعو القراء إلى عالمها، وتقدم صورة حميمة لامرأة عاشت حياة غير عادية. يتضمن "ميلانيا" قصصاً شخصية وصوراً عائلية لم تشاركها مع الجمهور من قبل.

وقال متحدث باسم دار النشر إنه لا توجد معلومات متاحة بخلاف ما تضمنه البيان، الذي لم يشر إلى الشروط المالية، أو الخطط الترويجية، أو ما إذا كانت تعمل مع مؤلف مشارك.