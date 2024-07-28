انفجرت غضباً بوجه مسافرة.. صراخ مضيفة طيران يلغي رحلة

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لسبب خارج عن المألوف ألغيت رحلة طيران على متن الخطوط الكندية كانت ستربط الدار البيضاء بمونتريال، وذلك لنشوب شجار بين إحدى المضيفات ومسافرة مغربية.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق التعامل الفظ لمضيفة طيران بالخطوط الجوية الكندية، تجاه راكبة طلبت منها توفير غطاء بسبب شدة برودة المكيف.

لكن رد فعل المضيفة كان بعيدا على حدود اللياقة حيث شرعت في الصراخ والتأكيد على عدم وجود أغطية مهددة بالمناداة على الربان، وبالنزول من الطائرة.

ووجهت المضيفة حديثها بعد ذلك لجميع الركاب طالبة منهم إحسان التصرف، بالمقابل طالبوها بدورهم بأن تنادي على الربان، لكنها رفضت ذلك.

ووفق ما تداوله النشطاء على عدة صفحات، أنه تضامنا مع هذه الراكبة، غادر جميع الركاب الآخرين الطائرة أيضاً، ما أجبر الخطوط الجوية الكندية على إلغاء الرحلة".

"إحالة للتأديبي وتعويض الركاب"

وذكرت مصادر لموقع العربية.نت أمس السبت أن شركة الخطوط الكندية قررت إحالة المضيفة للمجلس التأديبي على خلفية هذه الواقعة وتوقيفها لمدة أسبوع، فيما تم تعويض الركاب والاعتذار لهم عن الحادث.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مع الواقعة، داعيين شركة الطيران إلى اتخاذ "إجراءات ضد المضيفة بالإضافة إلى اتخاذ "خطوات لازمة لتدريب المضيفات على التصرف بإنسانية واحترام تجاه الزبائن".

ووثق مسافرون يوم الجمعة حالة الغضب التي كانت عليها المضيفة ما خلق موجة من الاحتجاجات بالطائرة قبل أن يتم إلغاء الرحلة الجوية التي كان من المفترض أن تربط بين الدار البيضاء ومونتريال.