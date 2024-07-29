أردوغان يصفع طفلاً "لم يقبل يده".. فيديو يشغل منصات التواصل

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أثار تصرف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلاً في مواقع التواصل، بعدما صفع طفلاً لم يقبل يده خلال لقاء مع ممثلي المنظمات الأهلية في ولاية ريزة شمال شرق البلاد، أمس السبت.

في التفاصيل، كان أردوغان يلقي كلمته في حفل محلي، ليقوم بعدها بتسليم مفاتيح الشقق الجديدة إلى عائلات متضررة من الكوارث الطبيعية، وحينها صعد طفلان إلى المنصة.

صفعة #أردوغان لطفل "لم يقبل يده" تثير الجدل.. وأحد مرافقي الرئيس التركي يشرح للصغير ما يجب عليه فعله#تركيا#العربية pic.twitter.com/iuU2vfzMqX — العربية (@AlArabiya) July 28, 2024

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وفي فيديو متداول، مد أردوغان يده إلى الطفلين لتقبيلها، فيما لم يقبل أحد الطفلين، الذي يقدر عمره بحوالي 5 سنوات، يده.

بعد ذلك، قام أردوغان بالنظر للطفل لفترة من الوقت، ثم صفعه بخفة على خده فيما وقف الطفل ينظر للرئيس بكل براءة.

ليأتي رجل كان يقف بجانبه ليشرح للطفل ما يجب القيام به، وبعد ذلك قبل يد الرئيس فأعطاه أردوغان مكافأة مالية، وسط ابتسامات من الحضور.

في المقابل، انتقد بعض نشطاء مواقع التواصل تصرف الرئيس التركي، فيما اعتبر آخرون أنه تصرف "طبيعي" لتعليم الطفل احترام الكبير.

يذكر أنه من العادات التركية أن يقبل صغير السن يد كبير السن ويضعها على جبينه في علامة احترام وتقدير.