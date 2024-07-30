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زوجة ميسي تحاول استراق النظر لهاتفه

زوجة ميسي تسترق النظر لهاتفه.. لقطة قلبت مواقع التواصل

دبي - العربية.نت
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حتى زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كغيرها من النساء تحاول أن تراقب هاتف زوجها، لمعرفة مع من يتواصل، وهل يتحدث لنساء أخريات؟

فقد رصدت عدسات الباباراتزي لقطة طريفة لأنتونيلا وهي تلقي نظرات من جانب عينها على هاتف زوجها، خلال جلوسهما على المدرجات لمشاهدة مباراة فريق إنتر ميامي ضد فريق بويبلا.

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وظهرت أنتونيلا وهي تسترق النظر بتركيز على شاشة هاتف ميسي، الذي كان مشغولًا في تصفح بعض المواقع الإلكترونية.

في المقابل، تفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورة التي أشعلت التواصل، مشيرين إلى أن "النساء جميعهن متشابهات حتى وإن كان زوجها أفضل لاعب في التاريخ".

بينما حذر كثير من الرجال اللاعب الشهير، بالقول "احذر النساء محترفات في كشف الخيانة".

وحصدت اللقطة الموثقة من بث مباشر أكثر من 18 مليون مشاهدة، وأكثر من 10 آلاف تعليق.

وكانت تقارير أرجنتينية كشفت أن نجم منتخب التانغو، وأفضل لاعب في العالم، البالغ من العمر 37 عامًا، يخطط للانفصال عن زوجته أنتونيلا، 36 عامًَا، وذلك بعد قصة حب طويلة تكللت بإنجاب أبنائهما الثلاثة هم سيرو، تياغو، ماتيو.

كما أفادت بأن ميسي وأنتونيلا يمران بمشاكل زوجية لا يمكن حلُّها، ووصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما ما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال، وهو ما لم يعلّق عليه أي من الزوجين حتى اللحظة.

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