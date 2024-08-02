ضجة إيمان خليف لم تهدأ.. صور طفولتها تغزو التواصل

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لم تهدأ بعد الضجة التي أثيرت حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد التشكيك بجنسها.

وفي رد على ذلك، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صور للشابة في طفولتها دفاعاً ودعماً لها.

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كما من بين التعليقات: "اجعلوها ترند.. هذه هي بطلتنا إيمان خليف في طفولتها. إيمان خليف ابنة الجزائر".

واقعة العام الماضي

يذكر أن خليف أوقفت العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب ما أسماه عدم "استيفاء معايير الأهلية الجنسية".

إذ حُرِمَت من خوض نهائي وزن 66 كلغ بعد استبعادها قبل مواجهتها الصينية يانغ لي بسبب "مستويات هرمون التستوستيرون" وفق ملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024، التي أثار وجودها فيه ضجة واسعة، وسط التشكيك بجنسها.

"مؤامرة كبيرة"

في حين ردت الملاكمة الجزائرية (25 عاماً) على قرار استبعادها بفيديو قالت فيه حينها: "لسوء الحظ، علمت، أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي، ما زلت فخورة بنفسي لأنني رفعت علم بلادي. هذه مؤامرة بالنسبة لي، القول إني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي".

كما أردفت: "ما زلت فخورة برفع علم بلادي عالياً، هذه مؤامرة. هناك أطراف تآمرت على الجزائر حتى لا يرفرف علم بلادنا عالياً ولا نحرز الميدالية الذهبية".

كذلك ختمت قائلة: "خضت 4 نزالات من دون مشكلة، وبعد كل ذلك يقولون لي هذا الكلام، أتأسف بشدة على هذا القرار. إنها مؤامرة كبيرة".

فوز بالمباراة الأولى

يشار إلى أن خليف فازت أمس الخميس بمباراتها الأولى في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية فقط.

فيما تسبب فوزها السريع بزيادة الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية بسبب السماح لها بخوض منافسات الملاكمة في باريس.

غير أن اللجنة الأولمبية الدولية دافعت عن قرارها، موضحة في بيان أمس، أن جميع الرياضيين المشاركين في بطولة الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ملتزمون بلوائح الأهلية والدخول في المسابقة.

اللجنة الأولمبية الجزائرية تندد

وكانت اللجنة الأولمبية الجزائرية قد دافعت عن خليف، التي تم السماح لها بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعدما شككت وسائل إعلام بجنسها.

كما قالت في بيان الأربعاء: "نندد بشدة بالتصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة".

في حين شددت على أن "مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا".