.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أتالانتا يواصل نتائجه الكبيرة ويجتاز بينفينتو برباعية

سجل إليسيتش أول الأهداف

أتالانتا يواصل نتائجه الكبيرة ويجتاز بينفينتو برباعية

متابع الغاء المتابعة

روما - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن تعثر أمام فرق متواضعة إلى حد ما من عيار سامبدوريا وسبيزيا وهيلاس فيرونا في القسم الأول من الموسم، واصل أتالانتا مشواره الصعودي وحقق انتصاره الثالث تواليا بتغلبه على مضيفه بينيفينتو 4-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم استمرار غياب "ملهمه" الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب جان بييرو غاسبيريني، نجح ممثل مدينة برغامو في تحقيق فوزه التاسع لهذا الموسم والصعود مؤقتا الى المركز الرابع على حساب يوفنتوس البطل وساسولو ونابولي مع مباراة مؤجلة في جعبته.

ويدين أتالانتا الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا، حيث أوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع ريال مدريد الإسباني، بالنقاط الثلاث إلى السلوفيني يوسيب إيليسيتش الذي سجل الهدف الأول (30) وكان خلف الثاني الذي أحرزه البرازيلي رافايل تولوي بعدما تابع تسديدة السلوفيني (69)، ثم مرر كرة الهدف الثالث الذي سجله الكولومبي دوفان زاباتا ورفع به رصيده الى 7 أهداف (71).

وأضاف الكولومبي الآخر لويس مورييل الهدف الرابع من خارج المنطقة بعد دخوله بديلا، رافعا رصيده إلى 10 أهداف، فيما كان هدف بنيفينتو الوحيد عبر ماركو ساو في مستهل الشوط الثاني حين أدرك التعادل (50). ويلعب لاحقا جنوى مع بولونيا وميلان المتصدر مع تورينو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري
"طريقة الدفع" تعطل صفقة انتقال غالاردو إلى الهلال
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد