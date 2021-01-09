إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة ميلان بعد غيابه عن 11 مباراة

يعود النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش المبتعد عن الملاعب منذ سبعة أسابيع بسبب الإصابة، إلى تشكيلة فريقه ميلان في مباراة السبت ضد تورينو ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغاب إبراهيموفيتش عن المباريات الثماني الأخيرة للفريق اللومباردي بسبب إصابة عضلية تعرّض لها في 22 نوفمبر الفائت في المباراة أمام نابولي (3-1)، ثم تعرض أثناء التدريبات لإصابة جديدة في ربلة الساق أجلت عودته للملاعب.

ويأتي استدعاء إبراهيموفيتش بمثابة مفاجأة حيث ألمح مدرب الفريق ستيفانو بيولي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن نجمه البالغ من العمر 39 عاما سيعود ضد كالياري في المباراة المقرر اقامتها في 18 يناير.

ونشر ميلان على حسابه في "تويتر" قائمة من 24 لاعبا ضمت إبراهيموفيتش وصانع الألعاب التركي هاكان تشالهانوغلو الذي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مشاركته في المباراة ضد يوفنتوس، وأرفقها بوسم "عودة إبرا".

ويحتل ميلان صدارة الترتيب بت37 نقطة بفارق نقطة امام جاره إنتر وهو خسر أول مباراة له هذا الموسم الأربعاء ضد يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة السابقة 1-3 على أرضه في سان سيرو. ورغم خوضه ست مباريات فقط هذا الموسم من اصل 16 نجح "إبرا" بتسجيل عشرة أهداف.

ويعاني ميلان من عدة إصابات في صفوفه إذ يستمر غياب ماتيو غابيا، الجزائري إسماعيل بن ناصر والبلجيكي ألكسيس ساليميركز بسبب الاصابة فيما سيحرم "كوفيد-19" الكرواتي أنتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش من المشاركة في المباراة الثانية تواليا.

ويلتقي ميلان مرتين مع تورينو على ملعب سان سيرو الأولى السبت في البطولة المحلية والثانية مساء يوم الثلاثاء في دور الـ16 لمسابقة كأس إيطاليا.