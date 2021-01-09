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اتحاد جدة يقتحم المنافسة بفوز صعب على ضمك

هدف العبود

اتحاد جدة يقتحم المنافسة بفوز صعب على ضمك

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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اقتحم اتحاد جدة المنافسة على اللقب بعد فوزه الصعب أمام ضيفه ضمك 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في ختام المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الاتحاد بهذا الفوز أداءه المميز هذا الموسم بعدما قلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 4 نقاط.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي بدأ هجومه مبكراً وكاد لاعبه البرازيلي برونو هنريكي أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس خالد شراحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 36 تمكن لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي هنريكي ليسدد الكرة بذكاء في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه فهد المولد الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالرحمن العبود ليحولها بقدمه إلا أنها وجدت الحارس خالد شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 كاد الجزائري فاروق شافعي مدافع ضمك أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم الاتحادي.

وعند الدقيقة 90 سجّل مهاجم الاتحاد فهد المولد الهدف الثاني لفريقه إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي ضمك على رصيده السابق 8 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

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