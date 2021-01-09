الشباب يستعيد توازنه بفوز صعب على الاتفاق

استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الاتفاق 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة بعدما تقاسم الفريقان الأفضلية حيث فرض الشباب سيطرته في الشوط الأول، وتحولت لفريق الاتفاق في الشوط الثاني.

وبدأت خطورة الشباب مبكراً حينما سدد لاعبه السنغالي الفريد ندياي كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس محمد الحايطي.

وعند الدقيقة 22 تمكن الأرجنتيني كريستيان غوانكا مهاجم الشباب من افتتاح التسجيل لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك فريقه السابق.

وواصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بانيغا ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني تواصلت إثارة المباراة وبدأ الاتفاق مشوار البحث عن هدف التعادل والذي كاد أن يحدث حينما سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله محمد الكويكبي إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وواصل الاتفاق هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه التونسي نعيم السليتي الذي سدد كرة قوية إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الشباب سريعاً وأهدر لاعبه حسين القحطاني هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله بانيغا لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وقبل نهاية المباراة كاد السنغالي سليمان دوكارا أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس المتألق زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 22 نقطة ليتقدم للمركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 17 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.