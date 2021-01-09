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شورلي يقصي ديربي كاونتي.. وإيفرتون يعبر روثرهام

من مباراة ديربي وشورلي

شورلي يقصي ديربي كاونتي.. وإيفرتون يعبر روثرهام

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لندن - د ب أ

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فجر فريق شورلي شبه المحترف أولى مفاجآت الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ديربي كاونتي 2 - صفر اليوم السبت.

يأتي هذا في الوقت الذي تأهل فيه إيفرتون إلى الدور الرابع بفوزه الماراثوني على ضيفه روثيرهام يونايتد 2 - 1. وفي باقي المباريات فاز نوريتش سيتي على كوفنتري سيتي 2 - صفر ونوتنغهام فورست على كارديف سيتي 1 - صفر ولوتن تاون على ريدينغ 1 - صفر وميلوول على مضيفه بورام وود 2 - صفر.

وحسم شورلي فوزه على ديربي كاونتي بهدفين حملا توقيع كونور هال ومايك كالفيلي في الدقيقتين العاشرة و84. وعلى ملعب غوديسون بارك، احتاج إيفرتون إلى وقت إضافي لحسم فوزه على ضيفه روثيرهام يونايتد بهدفين مقابل هدف. وتقدم جينك توسن بهدف لإيفرتون في الدقيقة التاسعة ثم تعادل ماثيو أولوسوند للفريق الضيف في الدقيقة 56 وتكفل عبدالله دوكوري بهدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

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