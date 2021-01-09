"هاتريك" النصيري يمنح إشبيلية نقاط سوسييداد

انتزع إشبيلية فوزا صعبا من ضيفه ريال سوسييداد 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقمص يوسف النصيري لاعب إشبيلية دور البطولة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة والسابعة و46، فيما سجل هدفي ريال سوسيداد دييغو كارلوس، لاعب إشبيلية، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة وأليكسندر إيساك في الدقيقة 14.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد الذي توقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس.