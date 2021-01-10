أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نيوكاسل

هز إميل سميث-رو وزميله بيير-إيمريك أوباميانغ الشباك في الوقت الإضافي ليستهل فريق المدرب ميكيل أرتيتا حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز صعب 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدور الثالث على ملعب الامارات اليوم السبت.

ونال البديل سميث-رو بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل خشن على ماثيو لونغستاف قبل أن يخفف الحكم العقوبة إلى إنذار بعد مراجعة تقنية الفيديو. وسجل لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما الهدف الافتتاحي بعد تبادل للكرة مع ألكسندر لاكازيت. وأضاف أوباميانغ الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ليمدد سجل انتصارات أرسنال إلى أربع مباريات في كل المسابقات.