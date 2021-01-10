.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نيوكاسل

هدف أوباميانغ

أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نيوكاسل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هز إميل سميث-رو وزميله بيير-إيمريك أوباميانغ الشباك في الوقت الإضافي ليستهل فريق المدرب ميكيل أرتيتا حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز صعب 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدور الثالث على ملعب الامارات اليوم السبت.

ونال البديل سميث-رو بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل خشن على ماثيو لونغستاف قبل أن يخفف الحكم العقوبة إلى إنذار بعد مراجعة تقنية الفيديو. وسجل لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما الهدف الافتتاحي بعد تبادل للكرة مع ألكسندر لاكازيت. وأضاف أوباميانغ الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ليمدد سجل انتصارات أرسنال إلى أربع مباريات في كل المسابقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري
"طريقة الدفع" تعطل صفقة انتقال غالاردو إلى الهلال
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد