دورتموند يحرم لايبزيغ فرصة صدارة الدوري

حرم فريق بوروسيا دورتموند مضيفه لايبزيغ من اقتناص صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وفاز عليه 3 - 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من البوندسليغا.

يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه الأميركي الصاعد ماثيو هوب ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه شالكه لانتصار طال انتظاره عبر الفوز على هوفنهايم 4 - صفر.

وحقق شالكه أول فوز له منذ يناير 2020 كما ذاق طعم النصر للمرة الأولى منذ 30 مباراة. وتجنب شالكه عبر هذا الفوز معادلة رقم قياسي كارثي مسجل باسم تاسمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة في موسم 1965 - 1966 دون أن يحقق أي انتصار.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على كولن 5 - صفر وانتراخت فرانكفورت على مضيفه ماينز 2 - صفر وتعادل يونيون برلين مع فولفسبورغ 2 - 2 وباير ليفركوزن مع فيردر بريمن 1 - 1.

وسجل هوب أول هدف له في البوندسليغا في الشوط الأول على عكس سير اللعب ثم سجل هدفين أخرين في الشوط الثاني وتكفل أمين حارث بالهدف الرابع لشالكه. وابتعد شالكه تحت قيادة مدربه السويسري الجديد كريستيان غروس عن قاع الترتيب وتقدم للمركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن ماينز الذي تراجع للمركز الأخير فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن عجز الفريقان عن استغلال الفرص التي لاحت لهما. وبعد مضي عشر دقائق من بداية الشوط الثاني افتتح لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جيدون سانشو التسجيل لدورتموند. وصنع سانشو الهدف الثاني لزميله النرويجي إيرلينغ هالاند الذي نجح في هز شباك لايبزيغ بضربة رأس في الدقيقة 71. وأحرز هالاند الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 84 مستغلا تمريرة ماركو ريوس.

وتكفل المهاجم النرويجي الكسندر سورلوث بتسجيل حفظ ماء الوجه للايبزيغ في الثواني الأخيرة للمباراة. وتقدم دورتموند للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث. وتوقف رصيد لايبزيغ عند 31 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر بايرن ميونخ والذي سقط على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 3 أمس الجمعة.

واكتسح فرايبورغ ضيفه كولن بخمسة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد كولن عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرايبورج بهدفين حملا توقيع ايرميدين ديميروفيتش ونيكولاس هوفلر في الدقيقتين 18 و39. وفي الشوط الثاني سجل رونالد سالاي وفيليب لينهارت ولوكاس هويلير ثلاثة أهداف في الدقائق 59 و69 و79. وعمق انتراخت فرانكفورت جراح مضيفه ماينز وفاز عليه بهدفين حملا توقيع أندريه سيلفا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 24 و73. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ماينز عند ست نقاط في المركز الأخير.

وتعادل فولفسبورغ بعشرة لاعبين مع مضيفه يونيون برلين ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن يونيون صاحب المركز الخامس. وتقدم ريناتو ستيفن بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة العاشرة ثم تعادل شيرالدو بيكر ليونيون في الدقيقة 29. وتعرض ماكسيميليان أرنولد لاعب فولفسبورغ للطرد في الدقيقة 50 وبعدها بدقيقتين فقط أضاف روبرت أندريش الهدف الثاني ليونيون لكن فوتر فيغورست تمكن من معادلة النتيجة للفريق الضيف في الدقيقة 66 من ضربة جزاء. وتعادل ليفركوزن بهدف لمثله مع فيردر بريمن ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث مقابل 15 نقطة لبريمن في المركز الثالث عشر. وتقدم عمر توبراك بهدف لبريمن في الدقيقة 52 ثم تعادل باتريك ستشيك لليفركوزن في الدقيقة 70.