ميسي يتألق ويعيد برشلونة إلى الثالث

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة للفوز على مضيفه غرناطة 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 12 ثم سجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 35 و42 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3 - صفر. وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 63، كما شهد هذا الشوط طرد خيسوس فاييخو لاعب غرناطة في الدقيقة 78. وبالهدفين الذين سجلهما ميسي في مباراة اليوم تصدر جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا بفارق هدف أمام جيرارد مورينو لاعب فياريال. ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وبادر لاعبو غرناطة بالضغط على حامل الكرة من لاعبي برشلونة وهو ما منحهم أفضلية مع بداية اللقاء، حيث كاد يانجل هيريرا أن يسجل هدف التقدم لغرناطة في الدقيقة الثانية عندما استغل خطأ مدافعي برشلونة وحصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية حولها مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعد تلك الهجمة دخل لاعبو برشلونة أجواء المباراة الهجومية وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع لاعبو غرناطة لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 12 سجل برشلونة هدف التقدم عندما مرر سيرجيو بوسكيتس كرة بينية اصطدمت بقدم روبرتو سولدادو ووصلت إلى أنطوان غريزمان داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلى داخل المرمى، وتوقف قليلا بعد الهدف حيث اعترض لاعبو غرناطة على احتسابه بداع تسلل جريزمان لكن الحكم احتسبه في النهاية.

وكاد برشلونة أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 عندما استلم عثمان ديمبيلي الكرة داخل منطقة جزاء غرناطة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لروي سيلفا حارس غرناطة. بعد تلك الهجمة تخلى فريق غرناطة قليلا عن حذره الدفاع وبادل فريق برشلونة للهجمات ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت تسجيل ليونيل ميسي للهدف الثاني عندما انطلق غريزمان بالكرة ومررها إلى ليونيل ميسي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك. وفي الدقيقة 42 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة عندما سدد كرة أرضية قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الزاوية اليمنى الأرضية للحارس روي سيلفا. ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم برشلونة 3 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، استحوذ فريق برشلونة على الكرة وبادر بشن هجمات بحثا عن تسجيل هدف رابع، في المقابل كان فريق غرناطة أكثر نشاطا من الشوط الأول في الناحية الهجومية وحاول شن هجمات بحثا عن تقليص الفارق. وفي الدقيقة 50 كاد غرناطة أن يسجل هدفه الأول عندما وصلت الكرة إلى أنتونيو بويرتاس الذي سدد كرة أرضية قوية تصدى لها تير شتيغن ببراعة. ورد برشلونة في الدقيقة 56 عندما انطلق فرينك يدي يونج بالكرة ووصل على حدود منطقة جزاء غرناطة قبل أن يسدد كرة قوية علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وجاءت الدقيقة 63 لتشهد تسجيل برشلونة للهدف الرابع عندما استلم عثمان ديمبيلي الكرة في الناحية اليمن ثم مررها إلى أنطوان غريزمان الذي استملها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

وكاد جوردي ألبا أن يسجل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 67 عندما لعبت كرة طولية استلمها ألبا في الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر. بعد تلك الهجمة، تحكم لاعبو برشلونة بمجريات اللقاء حيث حرص لاعبو برشلونة على تهدئة اللعب. وفي الدقيقة 78 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه خيسوس فاييخو بعدما قام بعرقلة مارتين برايثوايت على حدود منطقة جزاء غرناطة وذلك قبل أن ينفرد برايثوايت بروي سيلفا، حارس غرناطة. ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة 4 - صفر.