أتلتيكو يعوض خروج كوستا بالتعاقد مع ديمبلي

أعلن أولمبيك ليون انتقال المهاجم موسى ديمبلي إلى أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة بينما تعاقد متصدر الدوري الفرنسي مع الجزائري إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي في صفقة مجانية يوم الأربعاء.

ودعم أتلتيكو هجومه بعد مغادرة دييغو كوستا هذا الشهر ليزيد فرصه في تحقيق لقب الدوري والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديمبلي (24 عاما) 45 هدفا في جميع المسابقات مع ليون وانضم إلى أتلتيكو معارا حتى نهاية الموسم.

وقال ليون في بيان "تمت هذه الإعارة مقابل 1.5 مليون يورو مع وجود بند للشراء مقابل 33.5 مليون يورو وربما يضاف إليها خمسة ملايين يورو في صورة حوافز مع نسبة 10 في المئة من قيمة الانتقالات المستقبلية المحتملة للاعب".

وانضم سليماني، الذي سجل 13 هدفا في 47 مباراة بجميع المسابقات مع ليستر، إلى ليون بعقد يمتد 18 شهرا وكان عقده مع النادي الانجليزي ينتهي في ختام الموسم.

وقال اللاعب الجزائري "أنا سعيد جدا وفخور بالانضمام لناد كبير مثل ليون متصدر الدوري والذي يلعب بشكل جيد ويسجل الكثير من الأهداف وأريد مساعدة النادي لتحقيق أهدافه".