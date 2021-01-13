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إعلان جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك

آخر مواجهات الدور الماضي

إعلان جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك لتكون المواجهة المقبلة في الخامس عشر من مارس القادم.

وتأهلت أندية الاتحاد والنصر والفتح والعين والتعاون والقادسية والباطن والفيصلي إلى ربع النهائي بعد انتهاء مواجهات الدور الماضي في ديسمبر 2020.

وتقرر أن ينطلق دور ربع النهائي بمواجهة الفيصلي والباطن في حفر الباطن بالخامس عشر من مارس على أن تلعب في اليوم نفسه مباراة التعاون والقادسية في ستاد مدينة الملك عبدالله ببريدة. وفي السادس عشر من مارس يستضيف النصر نادي العين على "مرسول بارك" فيما يحل الفتح ضيفا على الاتحاد في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة".

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