الشباب يبحث عن نقاط العين لمشاركة الهلال في الصدارة

يسعى الشباب إلى مواصلة انتصاراته ومشاركة الهلال في الصدارة مؤقتاً، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، وفي المجمعة يبحث الفيصلي عن تضميد جراحه حينما يلتقي القادسية، ويلعب الفتح أمام ضيفه التعاون، والاتفاق أمام ضيفه الباطن، في افتتاح المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة يسعى الشباب لمواصلة انتصاراته ومشاركة الهلال في الصدارة مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين.

ونجح الشباب في تجاوز عثراته حينما حقق انتصاراً مهماً على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف في المواجهة الأولى بدون مدربه البرتغالي المقال بيدرو كايشينيا.

ويأمل الشباب في تحقيق فوزٍ سيجعله متساوياً مع الهلال بالنقاط حيث سيرفع رصيده إلى 25 نقطة قبل مواجهة الأخير أمام أهلي جدة يوم الجمعة في قمة المرحلة.

وفي المقابل يأمل العين في استعادة توازنه بعد تردي نتائجه في المرحلتين الأخيرتين حينما خسر من أبها والنصر ليتراجع للمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان المجمعة يسعى الفيصلي لتضميد جراحه وإيقاف مسلسل الخسائر حينما يستضيف القادسية.

وعانى الفيصلي كثيراً في المراحل الأربع الماضية بعد تلقيه 4 خسائر أمام الاتفاق والفتح والنصر وأبها ليتراجع للمركز 12 برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن العين صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يتطلع القادسية لمواصلة حصده للنقاط بعدما جمع 4 نقاط في المرحلتين السابقتين عقب تعادله أمام الرائد وفوزه الكبير على الأهلي 3-1 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الفتح لمواصلة انتفاضته حينما يستضيف التعاون.

وقدّم الفتح أداءً لافتاً في الثلاث مراحل الأخيرة بعدما جمع 7 نقاط من تحقيقه انتصارين على الفيصلي وضمك وتعادلا مع الوحدة في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز السابع.

وفي المقابل يأمل التعاون في استعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله سلبياً في المرحلة الماضية أمام غريمه التقليدي الرائد ليرفع رصيده إلى 18 ليبقى في المركز السادس.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الاتفاق عن استعادة توازنه حينما يستضيف الباطن.

وتوقفت انتصارات الاتفاق بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام الوحدة والشباب ليتراجع للمركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وفي المقابل يبحث الباطن عن استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المراحل الاربع الماضية بعد تلقيه 3 خسائر أمام النصر والشباب والاتحاد وتعادل مع الهلال في المرحلة السابقة ليتراجع للمركز 14 برصيد 12 نقطة.