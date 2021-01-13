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تسديدة بوغبا تضع مانشستر يونايتد في الصدارة

احتفالية بوغبا وبايلي

تسديدة بوغبا تضع مانشستر يونايتد في الصدارة

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لندن - د ب أ

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انفرد فريق مانشستر يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي بول بوغبا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول، في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع إيفرتون فوزا صعبا من وولفررهامبتون 2 - 1. وتقدم إيفرتون بهدف سجله أليكس إيوبي في الدقيقة السادس وتعادل وولفرهامبتون بهدف سجله روبين نيفيز في الدقيقة 14، ثم مايكل كين الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 77. ورفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

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