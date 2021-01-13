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كأس إيطاليا: ميلان يقصي تورينو بركلات الترجيح

فرحة التأهل

كأس إيطاليا: ميلان يقصي تورينو بركلات الترجيح

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روما - د ب أ

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أحبط ميلان مغامرة ضيفه تورينو وتغلب عليه بركلات الترجيح 5 - 4 مساء يوم الثلاثاء في دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم ليواصل ميلان تقدمه في البطولة.

وتأهل ميلان إلى دور الثمانية للبطولة الذي يلتقي فيه الفائز من المباراة بين فيورنتينا وإنتر ميلان بدور الستة عشر.

وأفسد ميلان محاولات تورينو للثأر حيث جاءت المباراة بينهما اليوم بعد ثلاثة أيام فقط من فوز ميلان على تورينو 2 - صفر في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح ميلان.

وشهدت الدقيقة 72 طرد جانلويجي دوناروما حارس المرمى الأول لفريق ميلان وذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء لاحتجاجه على عدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقه.

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