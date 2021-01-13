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لجنة الانضباط توقف محمد العويس مباراتين

العويس خلال المباراة

لجنة الانضباط توقف محمد العويس مباراتين

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العربية.نت

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عدة قرارات بعد مباريات الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من أبرزها إيقاف حارس نادي الأهلي محمد العويس ومسؤولا نادي القادسية.

وفي بيانه أوضحت اللجنة: قيام لاعب فريق الأهلي محمد العويس بمحاولة الاعتداء بعد نهاية المباراة على مسؤول من الفريق المنافس، وثبوت مخالفة اللاعب، وإيقافه مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضافت: قيام مسؤول نادي القادسية خالد المرشود بالإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على لاعب من الفريق المنافس وإيقافه 3 مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقيام مسؤول نادي القادسية محمد الصالح بالإساءة للاعب من الفريق المنافس وإيقافه مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وزاد بيان اللجنة: تأخر فريق نادي الفيصلي في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من المباراة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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