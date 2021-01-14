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بيترهانسل على بعد مرحلة واحدة من لقبه الـ 14 في رالي داكار

بيترهانسل في مرحلة اليوم

بيترهانسل على بعد مرحلة واحدة من لقبه الـ 14 في رالي داكار

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ينبع - رويترز

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أصبح الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل على بعد مرحلة واحدة من تعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه الـ 14 في رالي داكار، اليوم الخميس، بعد أن أنهى اليوم قبل الأخير في السعودية بفارق 15 دقيقة عن منافسه القطري ناصر العطية.

وفاز العطية، سائق تويوتا، الذي قال يوم الأربعاء إن هذه المرحلة التي تقلصت إلى 464 كيلومترا من العلا إلى ينبع ستكون حاسمة، لكن بيترهانسل حافظ على ثباته وسجل ثاني أسرع زمن اليوم.

وقال بيترهانسل الذي حقق ألقابه الـ 13 السابقة في فئتي السيارات والدراجات النارية "يتبقى يوم واحد ولنأمل أن نحقق المركز الأول في النهاية".

وشهدت آخر 200 كيلومتر إلى جدة سلسلة كثبان رملية قبل الوصول لسواحل البحر الأحمر مما صعب فرص العطية في تقليص الفارق مع منافسه.

وفي فئة الدراجات النارية فاز البريطاني سام سندرلاند من فريق كيه.تي.إم بالمرحلة وصعد للمركز الثاني في الترتيب العام بفارق أربع دقائق و12 ثانية خلف الأرجنتيني كيفن بنابيدس متسابق هوندا.

وقال سندرلاند "كنت أعرف أن اليوم آخر فرصة لي لمحاولة الفوز وبذلت أقصى جهد ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في آخر مرحلة".

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